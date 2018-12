Der Christbaum hat seinen Ursprung im Mittelalter. Damals wurde in der Kirche zur Weihnachtszeit das Paradiesspiel aufgeführt, das zeigte, wie Adam und Eva die "Schuld in die Welt“ brachten. Dazu gehörte ein Baum, von dem die Darsteller einen roten Apfel pflückten - die paradiesische Frucht. Seither stellen die Menschen zu Weihnachten immergrüne und immer festlicher geschmückte Bäume auf.

In Europa begann der Baum-Boom erst im 18. Jahrhundert. Der erste Christbaum in Österreich soll übrigens von einer Berlinerin gewesen sein: Fanny von Arnstein sorgte nicht nur als erste Jüdin mit eigenem literarischem Salon in Wien für Furore, sondern stellte 1814 nach Berliner Brauch auch den ersten Christbaum in Wien auf.

Heute ist der Christbaum in Österreich quasi unverzichtbar. Nach altem Brauch sollte er bis Maria Lichtmess am 2. Februar stehen - aber so prachtvoll er an Heiligabend auch war, so oft ist’s dann nur noch ein dürres Bäumchen, und die Nadeln sind nerviges Staubsaugerfutter. Das muss nicht so sein: Ein genauer Blick beim Einkauf kann, so sagen die Experten der Arge Christbaumproduzenten (www.weihnachtsbaum.at), vor rieselnder Unbill bewahren.

Wie frisch ist der Baum?

1. Schütteltest: Den Baum kräftig schütteln - ein frischer Baum verliert keine Nadeln.

2. Kratztest: Ein Stückchen Rinde abkratzen, das Holz darunter muss feucht sein.

3. Streichtest: Von innen nach außen über die Nadeln streichen, ein frischer Baum behält seine Nadeln.

Welcher Baum soll’s sein?

1. Nordmannstanne

Schönes langes, rundum weiches Nadelkleid

Dichter, gleichmäßig pyramidaler Wuchs

Satte grüne Farbe

Beste Haltbarkeit, Nadeln mindestens zwei Wochen frisch, danach trocknen sie zwar ein, fallen aber kaum aus

Duftet kaum

2. Felsengebirgs- oder Korktanne

Weiche Variante zur Blaufichte

Bläuliche Färbung

Kürzere, nicht stechende Nadeln, ideal für kleinen Weihnachtsschmuck

Zitronenartiger Duft

Gute Haltbarkeit

3. Silber- oder Coloradotanne

Langes, buschiges Nadelkleid, braucht daher etwas größeren Weihnachtsschmuck

Bläuliche Farbe

Baum duftet zitronig und "tannig“

Gute Haltbarkeit

4. Gemeine Fichte oder Rotfichte

Mittel- bis dunkelgrüne Nadeln, die leicht stechen

Kurzes Nadelkleid

Gleichmäßiger, spitzkegelförmiger Wuchs

Nadeln halten bei Zimmertemperatur nur wenige Tage

Preisgünstigster Baum, traditionell, aber immer weniger gefragt

5. Blaufichte

Leicht bläulich-grünliche Färbung

Preisgünstigster Baum mit blauen Nadeln

Harziger, intensiver Baumduft

Leicht stacheliges, aber kurzes Nadelkleid, ideal für kleinen Schmuck

Gute Haltbarkeit, mindestens zehn Tage bei Zimmertemperatur

6. Föhre

Langnadeliger Baum

Locker und dünn beastet

Würzig-aromatischer Duft, dem eine sehr beruhigende Wirkung nachgesagt wird

Ideal für den etwas anderen "Bauern-Christbaum"

Sehr gute Haltbarkeit