Stimmungsvolle Weihnachtsdeko gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Aber was ist bei der weihnachtlichen Dekoration eigentlich erlaubt? Was Sie über stimmungsvolle Weihnachtsdeko und über die nötige Sicherheit zum Thema wissen sollten, erfahren Sie hier.

Rund um Weihnachten gibt es viele Traditionen und Bräuche. Besonders beliebt ist das ausgiebige Dekorieren und Schmücken von Haus und Garten zu Weihnachten. So kommen Farbe und Licht in die dunkle Jahreszeit. Aber es gibt, wie bei allen Traditionen, auch hierbei Kleinigkeiten zu beachten. Beispielsweise die Frage, ab wann und bis wann geschmückt werden darf. Und was sollte die restliche Zeit des Jahres mit der Dekoration geschehen? Die häufigsten Fragen beantworten wir Ihnen hier.

In welchem Zeitraum darf geschmückt werden?

Bei der Dekoration zu Weihnachten gibt es Normen, ab wann und bis wann üblicherweise geschmückt werden sollte. Grundsätzlich kann Ihnen natürlich niemand verbieten, dass Sie bereits im August schmücken. Aber im Sommer haben Sie darauf wohl keine Lust und üblich ist es nicht.



Weihnachtsschmuck ist allgemein erst nach dem Totensonntag üblich. Aus Respekt vor den Toten soll an diesem Tag noch nicht groß geschmückt sein. Üblicherweise wird nach Totensonntag und vor dem ersten Advent geschmückt.

Wann abgeschmückt wird, hängt von der Gegend ab, in der Sie wohnen. In evangelisch geprägten Gegenden wird zum 6. Januar abgeschmückt. In katholisch geprägten Regionen lässt man sich dagegen bis zum 2. Februar Zeit. Mariä Lichtmess beendet die Weihnachtszeit damit spätestens.

Ob abgeschmückt wird, hängt aber auch von der Deko ab. Ist Ihre Weihnachtsdekoration sehr winterlich, können Sie diese deutlich länger stehen lassen, ohne dass die Nachbarn schief schauen. Die Krippe dagegen wirkt Mitte Februar auf viele Nachbarn schräg.



Weihnachtsdeko sicher verstauen

Besonders die zeitlose Weihnachtsdeko kann über Jahre hinweg wiederverwendet werden. Dafür muss sie im restlichen Jahr sicher und doch platzsparend verstaut werden. Wer einen Keller oder einen Dachboden hat, der hat hier einen guten Platz gefunden. Alternativ kann die Weihnachtsdeko aber auch im Schrank oder in anderen geeigneten Möbeln verstaut werden.

Für die Ordnung eignet sich die Verpackung, in der die Dekoration gekauft wurde. Dann ist die Deko auch gut gepolstert und es gerät nichts in Unordnung. Alternativ sind auch Kartons geeignet. Diese sollten Sie aber beschriften, damit Sie nicht einmal im Jahr alles durchwühlen müssen, um die Sachen wiederzufinden.

Es lohnt sich außerdem, wenn Sie die Deko ordentlich wegräumen. Damit verhindern Sie Beschädigungen und sorgen dafür, dass Sie nicht suchen müssen. Stattdessen wissen Sie, wo Sie alles finden.



Zeitlose Weihnachtsdekoration

Die klassischen Farben der Weihnachtsdeko sind rot und weiß. Bunte Christbaumkugeln und der Tannenbaum selbst sind Symbole für Weihnachten. Diese Dekoration geht immer und kann auch nach Jahren wieder hervorgeräumt werden, ohne dass auffällt, wie alt die Deko ist.

Weihnachtsdeko ist vielfältig. Dazu gehören zeitlose Dinge wie:

Weiße Lichterketten*

Kerzen*

Adventskränze*

Der Stern für den Tannenbaum*

Kugeln*

Winterliche Gebilde aus Holz, die auch als Winterdeko stehen bleiben können*

Geschnitzte Figuren*

Tannenzweige*

Moderne Weihnachtsdeko

Bunte Farben sind modern. Heute können Kugeln viel mehr Farben als nur Rot, Gold oder Weiß haben. Heute lassen sich auch Silber, Grün, Blau und viele andere Farben und Schattierungen nutzen. Auch bunte Lichterketten, die meist mit LED betrieben werden, sind heute verbreitet und modern.

Es haben sich nicht nur die Farben geändert, auch die Materialien sind vielfältig. Sehr modern ist Glas anstelle von Holz, wie zum Beispiel Kugeln aus Glas, welches eingefärbt ist oder auf dem kleine Szenen abgebildet sind. Modern ist es auch, dass der Garten mehr und mehr dekoriert wird. Es wird hier meist auf Lichterketten und bunte Farben gesetzt. Auch beleuchtete Geschenke sind oft zu finden und können ein schönes Gesamtbild ergeben.

Beim Wohnen werden auch Kissen heute oft mit weihnachtlichen Bezügen versehen. So werden Kissen zu weihnachtlichen Wohn-Accessoires und sorgen auch ohne weiter Dekoration für ein weihnachtliches Gefühl in den Zimmern. Auch ein weihnachtliches Gedeck ist modern und wird meist mit dem Weihnachtsmann geschmückt.

Wann können Sie Weihnachtsdeko kaufen?

Weihnachtsdekoration lässt sich zumeist nach Halloween kaufen. Ist die Halloween-Dekoration aus den Geschäften verschwunden, gibt es überall Weihnachtsdeko. Weihnachtsgebäck findet sich aber oft schon im September in den Läden und manchmal kann hier und da auch bereits Weihnachtsdeko gekauft werden.

Sicherheit bei der Weihnachtsdeko

Um Weihnachten herum hat die Feuerwehr besonders viel zu tun. Grund sind trockene Kränze und Bäume. Kerzen können schnell die Zweige entflammen lassen und trockene Tanne brennt schnell. Daher sollten Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen. Am Baum sind zudem elektrische Kerzen deutlich sicherer. Gefährlich kann aber nicht nur offenes Feuer werden. Auch elektrische Dekorationen wie Lichterketten können riskant werden. Kabel sollten daher stets in einwandfreiem Zustand sein und kaputte Kabel hingegen müssen ausgetauscht werden. Kinder sollten zudem nicht alleine mit der Weihnachtsdeko spielen. Sie ist meist zerbrechlich und gerade kleine Kinder können sich an der Deko verletzen.

Sollten Sie statt elektrischer Kerzen doch auf richtige Kerzen zurückgreifen, empfiehlt es sich, ein Feuerlöscher* griffbereit zu haben. Es kann vorkommen, dass Tannenbäume oder Adventskränze Feuer fangen, dann gilt es rasch zu handeln.

Rechtliches zur Weihnachtsdeko

Dekoration ist immer Geschmackssache. Während das im Haus unkompliziert ist, kann die Dekoration im Garten auch für Streit mit den Nachbarn sorgen. Tatsächlich können Sie nicht alles in Ihren Garten stellen. Sind die Lichter sehr hell und grell, dann können Autofahrer geblendet werden – das ist natürlich verboten.

Schwieriger ist es, wenn es um den individuellen Geschmack geht. Nachbarn dürfen durch die Deko nicht belästigt werden. Zu helle Lichter, können die Nachbarn daher zu Recht als störend ansehen und sich dagegen wehren. Nur weil Ihr Nachbar Ihren Geschmack nicht teilt, kann er aber nicht erwarten, dass Sie die Dekoration abbauen.

Grundsätzlich gilt daher, dass Sie nichts aufstellen dürfen, was andere gefährdet oder beeinträchtigt. Sie dürfen aber Deko im Garten stehen haben, die Ihren Nachbarn nicht gefällt.



