BORG Wiener Neustadt: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Wiener Neustadt:

Genaue Bezeichnung : Bundes-Oberstufenrealgymnasium Wiener Neustadt

: Bundes-Oberstufenrealgymnasium Wiener Neustadt Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Herzog-Leopold-Straße 32, 2700 Wiener Neustadt

: Herzog-Leopold-Straße 32, 2700 Wiener Neustadt Kontakt : Tel: 02622 - 23116, E-Mail : info <AT> borg2700.at

: Tel: 02622 - 23116, : info <AT> borg2700.at Website : https://www.borgwn.at/

: https://www.borgwn.at/ Direktor:in: Reinhard Pilz (seit 2020, interimistisch)

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das BORG Wiener Neustadt verfolgt für seine Schüler:innen das Leitziel, dass jeder und jede unter besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Talente gefördert und weiter entwickelt werden soll. Aus diesem Grund werden an dem Gymnasium vier verschiedene Schwerpunkte angeboten, aus denen je nach eigenen Interessen und Stärken ausgewählt werden kann.

Die vier verschiedenen Schwerpunkte, aus denen die Schüler:innen auswählen können, lauten wie folgt:

ORG mit Instrumentalmusik und Gesang

ORG unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung

ORG unter besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung

ORG mit ergänzendem Unterricht in Biologie und Umweltkunde, Physik und Umweltkunde

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Je nachdem, welcher Schwerpunkt bei dem BORG Wiener Neustadt ausgewählt wird, gibt es an der Schule spezielle Lehr-Angebote.

In den Klassen mit Instrumentalmusik und Gesang erhalten die an Musik und an Musikinstrumenten interessierten Schüler:innen pro Woche jeweils zwei Stunden Unterricht in Musikerziehung und in Instrumentalunterricht. Außerdem besteht in diesen Klassen die Möglichkeit, in bestimmten Fächern auch auf Englisch unterrichtet zu werden, um so die eigene Sprachkompetenz zu erhöhen.

In den Klassen für musische Ausbildung erhalten Schüler:innen pro Woche drei bis fünf Stunden Musikerziehung und zwei Stunden Instrumentalunterricht. Dabei kann aus einer Vielzahl verschiedener Instrumente wie zum Beispiel Klavier, Kontrabass, Gitarre oder Trompete ausgewählt werden.

Schüler:innen mit einem sportlichen Schwerpunkt durchlaufen in der 5. Klasse zunächst eine allgemeinsportliche Ausbildung, bei der in sieben Wochenstunden verschiedene Sportarten unterrichtet werden. Ab der 6. Klasse erfolgt dann eine Spezialisierung, die beispielsweise in verschiedenen Ballsportarten, in Schi alpin und Snowboard oder in Schwimmen erfolgen kann. Außerdem erhalten die Schüler:innen dieses Schwerpunktes neben der normalen wissenschaftlichen Ausbildung Unterricht in dem Fach Sportkunde.

In den Klassen mit einem naturwissenschaftlichen Fokus wird den Schüler:innen hingegen ein vertiefendes Angebot in Mathematik sowie eine umfassendere Ausbildung in den weiteren naturwissenschaftlichen Fächern angeboten, um dadurch die Freude an der Naturwissenschaft weiter zu fördern.