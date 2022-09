BORG Güssing: Das Gymnasium im Burgenland im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Güssing

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Güssing

: Bundesoberstufenrealgymnasium Güssing Schultypen : BORG, AHS

: BORG, AHS Adresse : Schulstraße 17, 7540 Güssing

: Schulstraße 17, 7540 Güssing Kontakt : Tel: 03322-42125, E-Mail : info <AT> borg-gs.at

: Tel: 03322-42125, : info <AT> borg-gs.at Website : www.borg-gs.at

: www.borg-gs.at Direktor:in: Robert Antoni (Er unterrichtet die Fächer Sport und Geografie.)

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Schüler:innen können bei ihrer Anmeldung am BORG Güssing einen von vier Schwerpunkten wählen:

Informatik

Musik

Naturwissenschaften

Sport

Im Zweig Informatik bietet die Schule eine solide Grundausbildung mit vertiefenden Kenntnissen in Office 365, Programmieren, Webdesign, Audio- und Bildbearbeitung an. Auch kreative Tätigkeiten sind am BORG Güssing ein wichtiger Bestandteil des Informatik-Unterrichts. Eine Besonderheit an diesem Gymnasium: Die Schüler:innen können während der IT-Ausbildung zwei Berufe erlernen:

IT-Techniker:in

Mediendesigner:in

Auf Instrumental- und Vokalunterricht liegt der Schwerpunkt im Zweig Musik, wobei die Schüler:innen aus folgendem Angebot wählen können:

Gitarre

Klavier

Keyboard

Gesang

Ab der 6. Klasse gibt es zusätzlich zum regulären Musikunterricht Wahlmodule wie Chor, Popularmusik, Gehörbildung und Werkkunde, in denen die individuellen musikalischen Interessen vertieft und gefördert werden. Außerdem bekommen die Schüler:innen Gelegenheiten, an verschiedenen Musical-Produktionen mitzuwirken.

Der Zweig Naturwissenschaften am BORG Güssing dient als Vorbereitung für naturwissenschaftliche Berufe und Studien wie Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Biologie, Chemie oder Physik. Die Schüler:innen arbeiten projektorientiert im Labor oder am eigenen Biotop der Schule. Zum einen gibt es Basismodule in Biologie, Physik und Chemie, zum anderen können vertiefende Wahlmodule belegt werden. Dazu zählen beispielsweise:

Anatomie des Menschen (inklusive Sezierkurs für Anfänger und Fortgeschrittene)

Meeresbiologie

Astronomie und Kosmologie

Erneuerbare Energie

Medizinische Analytik und Bakteriologie

Das BORG Güssing fokussiert sich im Bereich Sport auf die Sportarten Fußball, Volleyball, Basketball und Tennis. Darüber hinaus erfolgt eine individuelle Betreuung für Talente in anderen sportlichen Disziplinen. Vormittags absolvieren die Schüler:innen in mindestens 5 Wochenstunden ein koordinatives, konditionelles und spartenspezifisches Training. Ab der 6. Klasse haben auch Schüler:innen aus anderen Zweigen die Option, ihr sportliches Pensum zu erhöhen. Einzigartig in Österreich ist, dass man auf dem Weg zur Matura eine Berufsausbildung als Fitnesstrainer:in absolvieren kann.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Das Gymnasium veranstaltet in der Regel jedes Jahr im kroatischen Rovinj eine Sommersportwoche mit abwechslungsreichen Aktivitäten wie Biken, Klippenspringen, Tennis und Meeresbiologie. Zwei Schüler:innen haben im Jahr 2022 einen Kurzfilm mit zahlreichen Einblicken gedreht.

Eine weitere Besonderheit am BORG Güssing ist, dass ab der 6. Klasse der Unterricht im Rahmen von Kursmodulen stattfindet (ein Semester pro Modul). Das hat den Vorteil, dass bei mangelhaften Noten nicht mehr ein ganzes Schuljahr, sondern lediglich ein negativ abgeschlossener Kurs wiederholt werden muss.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal der Schule ist die Möglichkeit, bereits neben dem regulären Unterricht Berufsausbildungen absolvieren zu können. Der Bereich Lehre umfasst Folgendes:

Elektro- und Gebäudetechnik

Fitnesstraining

Innenausstattung

IT-Technik

Mediendesign

Pilotenausbildung

Sportschüler:innen bekommen am Gymnasium die Chance, einen Helfer- und Retterschein für die Sicherheit im Wasser zu erwerben. Währenddessen werden für IT-Schüler:innen außerschulische Workshops veranstaltet, zum Beispiel zum Thema künstliche Intelligenz.

Größe des BORG Güssing

32 Lehrer:innen unterrichten zurzeit laut Angaben auf der Schul-Website am BORG Güssing. Die Schule beherbergt in allen vier wählbaren Zweigen Klassen von Stufe 5 bis 8.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Auf seiner Website stellt das Gymnasium das Anmeldeformular als Download zur Verfügung. Neben den persönlichen Daten der Eltern und Schüler:innen müssen darauf der gewünschte Schwerpunkt und eine zweite Fremdsprache angekreuzt werden. Zur Auswahl stehen Latein und Französisch sowie Spanisch, Ungarisch und Kroatisch als Wahlmodule. Für Mathematik, Deutsch und Englisch kann nach der Anmeldung eine Aufnahmeprüfung erfolgen. Das hängt von der zuvor besuchten Schule und der Abschlussnote in den drei Fächern ab.