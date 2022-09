BORG Feldbach: Das Gymnasium in der Steiermark im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Feldbach

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Feldbach

: Bundesoberstufenrealgymnasium Feldbach Schultyp : BORG

: BORG Adresse : Pfarrgasse 6, 8330 Feldbach

: Pfarrgasse 6, 8330 Feldbach Kontakt : Tel: 05-0248-062, E-Mail: office <AT> borg-feldbach.at

: Tel: 05-0248-062, E-Mail: office <AT> borg-feldbach.at Website : www.borg-feldbach.at

: www.borg-feldbach.at Direktor:in: Dr. Prof. MMag. Gunter Wilfinger (Er unterrichtet römisch-katholische Religion und Informatik. Außerdem trägt er die Verantwortung für das Stundenplan-Team, das VWA-Team, das Jahresbericht-Team und das eLearning-Steuerungsteam.)

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Von der 5. bis zur 8. Klasse bietet das Gymnasium fünf verschiedene Zweige an:

Informatik

Naturwissenschaften

Bildende Kunst

Musik

Sport

Der Schwerpunkt Informatik richtet sich an Schüler:innen, die sich fundiertes IT-Wissen für Leben, Studium und Beruf aneignen wollen. Unter anderem lernen sie, wie Computer funktionieren, wie man kreativ am PC arbeitet, Netzwerke einrichtet und betreut. Außerdem sind Programmieren und Office-Programme Teil des Informatik-Unterrichts (2 Wochenstunden in Klasse 5, 4 Wochenstunden von der 6. bis 8. Klasse).



Biologie, Chemie, Physik und Mathematik werden am BORG Feldbach mit einer vermehrten Anzahl an Stunden im Bereich Naturwissenschaften gelehrt. Schüler:innen, die sich fragen, weshalb der Himmel blau ist oder weshalb ein Auto fährt, können in diesem Zweig ihre Neugierde stillen. Experimente und Beispiele aus dem Alltag sind hier ein integraler Bestandteil des Unterrichts.

Wer in der Freizeit gerne malt, zeichnet, fotografiert oder modelliert, ist im Zweig Bildende Kunst genau richtig. Durch ein erweitertes Stundenangebot fördert das Gymnasium die künstlerischen Begabungen der Schüler:innen. Neben Bildnerischer Erziehung gibt es zwei weitere Wochenstunden in Bildnerischem Gestalten; in der 7. Klasse steht zusätzlich das Wahlpflichtfach Kunst zur Auswahl. Die Unterrichtsinhalte des Schwerpunkts sind Malerei, Zeichnungen, Druckgrafik, Skulpturen, Design, Architektur, Fotografie, Film- und Kunstgeschichte.

Der Zweig Musik konzentriert sich verstärkt auf eine fundierte Instrumental- und Vokalausbildung. Von der 5. bis zur 8. Klasse stehen jeweils 2 Wochenstunden in Musikerziehung sowie in Instrumental- bzw. Gesangsunterricht auf dem Lehrplan. Schüler:innen, die Musik als kreatives Ausdrucksmittel nutzen, können zudem einer Schulband, einem Chor und wechselnden Musical-Projekten beitreten und aktiv Konzerte, Musical- und Theateraufführungen mitgestalten. Außerschulische Veranstaltungen sollen die musikalische Ausbildung am BORG Feldbach vertiefen.

Der neue Schwerpunkt Sport wurde im Sommer 2022 an der Schule eingeführt. Das Unterrichtsangebot umfasst ein breites Spektrum an Bewegungserfahrungen – von Akrobatik bis Zirkeltraining. Die vielfältigen sportlichen Disziplinen sollen die motorischen und mentalen Fähigkeiten der Schüler:innen stärken und als Vorbereitung für ein Sportstudium sowie für Ausbildungen im Bereich Physiotherapie oder bei der Polizei dienen.