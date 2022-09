BORG Götzis: Das Gymnasium im Vorarlberg im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Götzis

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium

: BORG Adresse : Mösleweg 16, 6840 Götzis

: Tel: 05523 - 64586 Website : https://borg-goetzis.at/

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Am BORG Götzis ist für Schüler:innen die Wahl zwischen drei Schwerpunkten möglich, die ab der fünften Klasse für vier Jahre angeboten werden. Diese sehen wie folgt aus:

Musik : Instrumente lernen, gemeinsames Singen -

Ziele: Musizieren, Musiklehre, Musikgeschichte

Ziele: Physik, Technik, Bio, Chemie, Mathematik, Naturwissenschaftliches Labor

Ziele: Zeichnen, Malen, Formen, Werken

Regelmäßig finden Projekttage und -wochen für die jeweiligen Zweige statt. In diesen können die Schüler:innen ihre sozialen Kompetenzen erweitern und sich eigenständig einem Thema widmen.

Weiters bietet die BORG bei Bedarf Förderunterricht für die Fächer Englisch, Französisch, Latein und Mathematik an. Das Ziel dabei ist es, niemanden bei Problemen zurück zu lassen.

Ende April 2022 wurde dem Gymnasium das MINT-Gütesiegel für drei Jahre verliehen. Dabei handelt es sich um ein Qualitätszertifikat, das für innovatives Lernen in den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) verliehen wird.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Die Schule bietet eine Vorbereitung auf die VWA, die Vorbereitung der Vorwissenschaftlichen Arbeit, an. Die VWA ist eine Pflichtprüfung der Matura und wichtig für den Wunsch nach einem Studium. Bereits in Klasse sieben fängt begleitend die Vorbereitung auf die Prüfung an.

Zusätzlich findet eine Vorbereitung auf das Sprachzertifikat „Cambridge First Certificate“ statt. Dieses ist international anerkannt und für Absolvent:innen wichtig, die international studieren oder arbeiten möchten.

Darüber hinaus präsentieren die einzelnen Zweige die Ergebnisse des Unterrichtes regelmäßig bei Ausstellungen und Aufführungen. Das Projekt „Musik aktiv“ vereint interessierte Schüler:innen in einem Chor oder dem Spielen von Instrumenten.

Ein besonderes Projekt wurde 1985 vom damaligen Musiklehrer der Schule Habib Samazadeh ins Leben gerufen. Bei der WAMCO (West Austrian Musical Company) führen Jugendliche Musicals auf, die sie selbst komplett alleine planen. Das Projekt fördert die Kompetenz der jungen Menschen und ist im Vorarlberg eine Institution. Zwischen 2018 und 2022 wurde das Projekt kurzzeitig pausiert.

Größe des BORG Götzis



Das BORG Götzis ist eine mittelgroße Schule mit bis zu 230 Schüler:innen und bis zu 40 Lehrkräften.

Anmeldung bzw. Aufnahmneprüfung

Wie meist üblich erfolgt die Anmeldung innerhalb der ersten zwei Wochen des zweiten Semesters. Dies umfasst den Zeitraum vom 21. Februar bis 04. März. Laut Homepage der Schule werden nur jene Anmeldungen akzeptiert, bei denen das BORG Götzis als Erstwunschschule eingetragen ist. Anfang April werden die akzeptierten Anmeldungen bekanntgegeben. Wer sein Jahreszeugnis nicht fristgerecht abgibt, verliert seinen vorläufigen Platz.



Da die BORG Götzis lediglich die vier Klassen der Oberstufe anbietet, handelt es sich bei der Anmeldung um jene zur neunten Klassenstufe. Voraussetzungen dafür ist die Beurteilung von „Gut“ in allen leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen gemäß dem höheren Leistungsniveau. Liegt diese nicht vor, muss eine Aufnahmeprüfung erfolgen. Termine für eine eventuelle Prüfung zur Aufnahme stehen rechtzeitig auf der Homepage. Das Anmeldeformular für das Gymnasium ist auf der Schulhomepage zu finden. Dieses, die Geburtsurkunde, das Semesterzeugnis und das Reihungsformular sind zur Anmeldung vor Ort notwendig.