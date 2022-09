BG/BRG Tulln: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG/BRG Tulln

Genaue Bezeichnung : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Tulln

: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Tulln Schultyp(en) : BG, BRG

: BG, BRG Adresse : Donaulände 72, 340 Tulln an der Donau

: Donaulände 72, 340 Tulln an der Donau Kontakt : Tel: 02272/662270, E-Mail : office <AT> bgtulln.ac.at

: Tel: 02272/662270, : office <AT> bgtulln.ac.at Website : www.bgtulln.ac.at

: www.bgtulln.ac.at Direktor:in: Mag. Irene Schlager

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Als Schule, die sowohl Gymnasium als auch Realgymnasium ist, bietet das BG/BRG Tulln seinen Schüler:innen ein besonders breites Fächerspektrum an. Während der Zweig Gymnasium einen sprachlichen Schwerpunkt hat, bildet der Schulzweig Realgymnasium einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt.

Der sprachliche Schwerpunkt im Gymnasium äußert sich darin, dass Schüler:innen während ihrer Schulzeit drei Sprachen erwerben. Englisch wird ab der ersten Klasse unterrichtet. Ab der dritten Klasse haben Schüler:innen die Wahl zwischen Latein oder Französisch als zweiter Sprache. Diejenigen, die sich für Latein entschieden haben, können ab der fünften Klasse Russisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache wählen. Schüler:innen, die hingegen Französisch ab der dritten Klasse lernen, müssen Latein ab der fünften Klasse wählen. Im Unterschied zum Realgymnasium erhalten Schüler:innen im Gymnasium auch einen vertiefenden Englischunterricht. Dieser äußert sich nicht nur in einer höheren Zahl an Englischstunden, sondern auch in der Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache in ein bis zwei Gegenständen ab der fünften Klasse (z.B. Biologie, Geschichte, Geografie und Wirtschaftskunde).

Im Unterschied zum Gymnasium legt das Realgymnasium den Schwerpunkt auf die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Ab der dritten Klasse erhalten die Schüler:innen des Realgymnasiums Unterricht im physikalisch-werktechnischen Labor und ab der vierten Klasse im biologisch-chemischen Labor. Ebenfalls ab der vierten Klasse werden Geometrisches Zeichnen sowie Technisches/Textiles Werken unterrichtet. Ab der fünften Klasse wählen Schüler:innen des Realgymnasiums ihre zweite Sprache, wobei sie Wahl zwischen Russisch, Spanisch und Latein haben. Die naturwissenschaftliche Ausrichtung des Realgymnasiums wird ab der sechsten Klasse mit Laborunterricht in Mathematik/Physik/Information sowie ab der siebten Klasse in Biologie/Chemie fortgesetzt.

Darüber hinaus können Schüler:innen des Realgymnasiums einen musisch-kreativen Zweig besuchen, in dem die musisch-kreativen Fächer vertieft werden. Ab der siebten Klasse findet in diesem Zweig kreativer Projektunterricht in Musik und Bildnerischer Erziehung statt.

Zusätzlich zu den regulären Fächern haben die Schüler:innen des BG und BRG Tulln ab der sechsten Klasse die Möglichkeit, Wahlpflichtfächer zu wählen, die ihren persönlichen Interessen und Fähigkeiten entsprechen. Im Gymnasium müssen von der sechsten bis achten Klasse insgesamt acht Wochenstunden Wahlpflichtfächer gewählt werden. Im Realgymnasium sind es sechs Wochenstunden. Als zusätzliche Wahlpflichtfächer können die Sprachen Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch, Informatik, Darstellende Geometrie, Theorie des Sports und der Bewegungskultur sowie Bildnerische Erziehung und Musikerziehung gewählt werden. Alternativ können Schüler:innen auch im Rahmen von vertiefenden Wahlpflichtfächern Gegenstände vertiefen, die im Fächerkanon des Vormittagsunterrichts enthalten sind.

Spezielle Lehrangebote des Gymnasiums

In den einzelnen Schulstufen bietet das BG und BRG Tulln seinen Schüler:innen zahlreiche zusätzliche Lehrangebote. Dazu gehören beispielsweise eine Wintersportwoche in der fünften Klasse. In der sechsten und achten Klasse wird eine Sprach- und Kulturwoche angeboten. Und während Schüler:innen des Gymnasiums in der siebten Klasse ebenfalls eine Sprachwoche machen, führen Schüler:innen des Realgymnasiums eine naturwissenschaftliche Projektwoche durch.