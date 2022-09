BORG Oberndorf: Das Salzburger Gymnasium im Porträt

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BORG Oberndorf

Genaue Bezeichnung : Bundesoberstufenrealgymnasium Oberndorf

: Bundesoberstufenrealgymnasium Oberndorf Schultyp(en) : BORG

: BORG Adresse : Watzmannstraße 40, 5110 Oberndorf bei Salzburg

: Watzmannstraße 40, 5110 Oberndorf bei Salzburg Kontakt : 06272 – 20212, email: sekretariat <AT> borgoberndorf.at

: 06272 – 20212, email: sekretariat <AT> borgoberndorf.at Website : https://borgoberndorf.at/

: https://borgoberndorf.at/ Direktor:in: Dr. Karin Hochradl

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Zusätzlich zu allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen legt das BORG Oberndorf einen großen Fokus auf die zwei Schwerpunkte Naturwissenschaften und Musik. Im Rahmen dessen werden von dem Gymnasium regelmäßig musische und naturwissenschaftliche Projektarbeiten angefertigt, die schulintern ausgestellt werden. In der 5. Klasse müssen Schüler:innen eines aus insgesamt 13 Wahlpflichtfächern wählen, welches anschließend in der 6. und 7. Klasse belegt werden muss. In der 7. Klasse haben die Schüler:innen erneut die Pflicht, ein weiteres zweijähriges Wahlpflichtfach zu belegen. Dabei haben Schüler:innen die Wahl zwischen den folgenden Wahlpflichtfächern:

Biologie

Russisch

Englisch

Geoinformatik

Geschichte

Informatik

Mathematik

Musik

Psychologie

Physik

Sportkunde

Medizin – und Gesundheitsethik

Deutsch

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen wurde dem BORG Oberndorf eine zukunftsorientierte Bildungsarbeit attestiert. Das BORG Oberndorf bietet den Schüler:innen diverse Projekte rund um das Thema Nachhaltigkeit an. Zudem legt die Schule einen großen Wert auf umweltorientierte Unterrichtseinheiten. Im Rahmen des unverbindlichen Clubs „U.N.S.“ werden mit den Schüler:innen Themen rund um Nachhaltigkeit, Fairtrade sowie Umwelt- und Naturschutz behandelt. Seit 2014 ist das BORG Oberndorf außerdem eine zertifizierte „FAIRTRADE Schule“. Im Rahmen dessen veranstaltet die Schule das jährliche „FAIRe Frühstück“, bei welchem unter den Schüler:innen ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung aller Bereiche geschaffen wird. Organisiert werden entsprechende Events von einem Team bestehend aus Schüler:innen, die sich besonders für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen.