Wie gefährlich ist die "Letzte Generation"?

Zu Bettina Röhl © Paul Schirnhofer/Heyne Verlag Bettina Röhl kam 1962 als Tochter von Ulrike Meinhof und Klaus Rainer Röhl in Hamburg zur Welt. Als Kind erlebte sie die Gründung der RAF hautnah mit. Später studierte sie Geschichte und Germanistik und arbeitete als Journalistin u. a. für Spiegel TV, Welt online, "Cicero","Wirtschaftswoche". 2001 wurde sie mit ihren Veröffentlichungen zu Joschka Fischers Gewaltvergangenheit in der Studentenbewegung der 60er-Jahre im Magazin "Stern" und der "Bild"-Zeitung bekannt. Zur linken Geschichte der Bundesrepublik verfasste die Extremismus-Expertin zwei historisch-biografische Bücher.

Aktivisten der Umweltschutzbewegung "Letzte Generation" waren zuerst im Hungerstreik, nun kleben sie sich auf Straßen fest, um den Verkehr zu blockieren, schütten Farbe auf Kunstwerke und kleben sich an deren Rahmen fest. Sie kritisieren diese Aktionen als nicht zielführend.

Ich empfinde den Protest der Klimaaktivisten vor allem als nervig, wie offenbar über 80 Prozent aller Bundesbürger in Deutschland. Wir alle sollen "wachgerüttelt" werden? Wahrscheinlich gibt es sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, die mehr von Klima, gesellschaftlichen Mechanismen, Energiepolitik oder dem Wirtschaftskreislauf, von dem wir alle leben, wissen, als ausgerechnet ein paar Klimaaktivisten, die ohne sichtbare Kompetenz wie fast hörige Sprachrohre des "Klimarates" auftreten, den sie selbst nicht hinterfragen.

Darüber hinaus erachten Sie die "Letzte Generation" als gefährlich. Warum?

Ganz so friedlich und demokratisch, wie sie sich selbst darstellen, sind sie nicht: Wenn man erleben muss, wie im Museum plötzlich herumgeschrien und Farbe geschüttet wird, ist alleine das Erschrecken von Museumsbesuchern schon eine Form von Gewalt. Man weiß ja in dem Moment nicht, was von den Aktivisten sonst noch zu erwarten ist. Und jetzt hat der Unfalltod der Radfahrerin in Berlin gezeigt, welche Gefahr es birgt, den Verkehr zu blockieren. Es ist nicht nur unverschämt und nötigend, es ist auch gefährlich, sich auf die Straße zu kleben. Übrigens auch für die Klimaaktivisten selbst.

Wenn die Klimaaktivisten betonen, dass die Kunstwerke hinter Glas sind und alle Aktionen so angelegt sind, dass weder Dinge noch Menschen dadurch Schaden nehmen, zeugen die Aktionen dann von Verantwortungsbewusstsein?

Was ist das für eine Anmaßung, wenn eine Klimaaktivistin in einer Talkshow sagt, dass die "Letzte Generation" eine eingeschränkte Sachbeschädigung in Kauf nimmt und dabei betont, dass die Bewegung keine Toten will. Von was für einem völlig abgehobenen Standpunkt aus wird da geredet und gedacht? Zwischen Sachbeschädigung und Mord oder Totschlag liegt der gesamte Kosmos des Strafrechts. Ebenso daneben ist es, wenn sich ein Mitglied der "Letzten Generation" im Fernsehen mit größter Unschuldsmiene rühmt, dass sie als Klimakleber immer eine "Rettungsgasse" parat hielten, sprich zwei Aktivisten nur vortäuschten, angeklebt zu sein, aber jederzeit beiseitespringen könnten. Fakt ist, dass 18 Rettungseinsätze durch die Klimaaktivisten behindert wurden. Und Fakt ist, dass eine Truppe von Festgeklebten gar keinen Einfluss darauf hat, was in einem kilometerlangen Stau an Informationen durchdringt. Und dass sie auch selbst keine Informationen darüber haben, wer im Stau vor ihnen feststeckt und in Not ist. Wie dumm ist die Behauptung dieser selbst ernannten "Verkehrspolizisten", dass sie das Staugeschehen im Griff hätten.

Das Problem beginnt mit einem nach Ihrer Ansicht falschen Selbstbild der Klimaaktivisten?

Die Gefahr beginnt da, wo von selbsternannten Weltrettern ohne hinreichende Erfahrung ausgelotet wird, wie weit Protest gehen darf. Ich glaube den meisten Klimaaktivisten, dass sie friedlich agieren wollen, nur können sie gar nicht abschätzen, was sie da möglicherweise lostreten. Ähnliches wurde im Rahmen der Studentenbewegung 1968 diskutiert. Damals hieß es, Gewalt gegen Sachen ja, Gewalt gegen Menschen nein. Trotzdem sind bei den Demonstrationen in München im April 1968 zwei Menschen zu Tode gekommen, sie wurden mit einem Stein und einer Dachlatte erschlagen, wahrscheinlich versehentlich im Eifer des Gefechtes aus den eigenen Reihen. Wenn ich gesagt habe, die Klimaaktivisten befinden sich, ohne es zu wollen oder zu wissen, auf der Ziellinie der RAF, dann beziehe ich mich auf diese Entwicklung der damaligen 68er-Bewegung zwei Jahre vor Gründung der RAF und anderer Terrorgruppen, die aus der 68er-Bewegung hervorgingen. Es begann mit einer maßlosen Selbstüberschätzung, außerparlamentarischen Protesten ohne jede demokratische Legitimation und der selbstherrlichen Auslotung der Gewaltfrage. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem es "aus Versehen" Tote gibt, wie damals in München. Auf heute übertragen heißt das: Jetzt weiß man, dass das Feuerwehrauto in Berlin acht Minuten zu spät zu dem Unfallort mit der Radfahrerin, die dann gestorben ist, gekommen ist. Und ich halte es auch für denkbar, dass der Punkt kommt, wo einzelne Klimaaktivisten meinen, sie müssten zu radikaleren Mitteln greifen, weil die friedliche Protestdynamik am Ende sei. Das sagen sie ja in den aktuellen Talkshows; niemand habe in den letzten Jahren auf sie gehört, also mussten sie sich mit Gewalt Gehör verschaffen. Genauso haben die 68er vor über 50 Jahren argumentiert. Dazu kommt, dass die Klimabewegung ein beliebtes Unterwanderungsobjekt von Linksextremen, siehe Antifa, die ja immer schon Gewalt ausgeübt hat - das können wir nicht ernsthaft ausblenden - werden könnte. Siehe den Support, den die Klimaaktivisten offenbar von den linksextremistischen "Roten Hilfen" in Anspruch nehmen. Der deutsche Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang erschrickt mich mit seiner Äußerung, es sei Nonsense, die Klima-Kleber im sachlichen, historischen, ideologischen Kontext mit dem Protest von 68, also der Vorform der RAF in Zusammenhang zu bringen. Er behauptet, die RAF sei über Jahrzehnte ein Inbegriff von Terror und Mord gewesen und unterdrückt dabei die Tatsache, dass die RAF und die 68er-Bewegung jahrzehntelang ikonisiert und idealisiert wurden. Noch 2008 wurde über sie der teuerste Spielfilm, der je in Deutschland gedreht wurde, gemacht, voller Empathie für die Ziele und die eigentliche Unschuld der Protestler. Ganz so unhistorisch darf ein Verfassungsschützer nicht sein.

Halten Sie zivilen Ungehorsam als Form politischer Partizipation demnach für falsch?

Nicht per se. Wissen Sie, mir hat der Kommentar des Aktivisten zu denken gegeben, der nach dem Unfalltod der Radfahrerin schrieb: "Shit happens." Eine ähnlich zynische Kommentierung wählte Horst Mahler, der damals einer der Anführer der Außerparlamentarischen Opposition, APO, war und später Gründungsmitglied der RAF, über die beiden Toten von München 1968. Er sagte: "Wenn ich mit dem Auto fahre, kann es auch passieren, dass der Reifen platzt." Diese beiden Toten waren der erste Sündenfall der 68er-Bewegung, lange vor der Gründung der RAF. Ihre Namen kennen wir bis heute kaum, ich habe diesen Fall in München ausführlich in meinem Buch beschrieben, die beiden Toten von München wurden von der Bewegung heruntergespielt, während Rudi Dutschke und Benno Ohnesorg als Opfer des "Systems" zu historischem Grundlagenwissen wurden.