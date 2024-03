Sie haben ein Buch über die Zukunft geschrieben. Bevor wir in die Details gehen: Wie sehen Sie Österreich im Jahr 2050?

Wir stehen an einem Wendepunkt. Ich möchte ein positives Zukunftsbild zeichnen. Das einer freien und gerechten Chancengesellschaft, die auf Eigenverantwortung setzt, Wohlstand für alle ermöglicht und ein Aufstiegsversprechen gibt. Ein Gegenmodell zu dem jener, die irgendwelche Festungen bauen wollen. Ein Gegenmodell zur Taten- und Ideenlosigkeit der alten Parteien, die nur noch an der Macht kleben.

Muss es ordentlich krachen, bevor es besser wird, oder schaffen wir das auch so?

Das ist genau die Sorge, die mich umtreibt. Geschichte wiederholt sich war nicht, aber sie reimt sich. Wir haben eine toxische Gemengelage: eine wirtschaftlich schwierige Situation, eine politisch und wirtschaftlich immer stärker unter Druck stehende Mitte, Kriege, Krisen und Konflikte, die alle belasten. Viele ziehen sich ins Private zurück und schauen keine Nachrichten mehr. Dazu dieser massive Vertrauensverlust in die Politik. Populismus, Polarisierung und Autoritarismus sind auf dem Vormarsch. Der Zug geht ins Autoritäre, Illiberale. Das will ich nicht. Daher mache ich Vorschläge, wie wir das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen können. Es geht nicht nur darum, Kickl zu verhindern oder irgendetwas anders zu verhindern. Das ist zu wenig. Wir brauchen ein positives Grundvertrauen in die Politik und in die Zukunft.

Sie listen Missstände in Österreich auf. Letztendlich geht es dabei um ein Führungsversagen der Politik, das sich mischt mit einer gesellschaftlichen Stimmung, die von den sozialen Medien angeheizt wird.

Ja, da schaukelt sich etwas auf. Ich halte es für gefährlich, was die sozialen Medien angeht, Liberalität mit Naivität zu verwechseln. Hier gibt es gezielte Desinformationskampagnen und Fake News. Menschen – wenn es überhaupt echte Menschen sind und keine Bots – schlagen sich den Schädel ein. Das Ganze wird von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren aufgepeitscht. Dazu kommt dieser Kulturkampf, der unglaubliche Bedeutung gewonnen hat und ein Sinnbild für das Führungsversagen der Politik ist. Da werden Nebenschauplätze zur Hauptbühne gemacht. Wo es wirklich ans Eingemachte geht, werden aber keine Lösungen präsentiert. Das Gendern – was wird da für ein Kampf um gendersensible Sprache geführt …