Inhaltsverzeichnis:

Was ist ein Bausparvertrag?

Ein Bausparvertrag ist eine Kombination aus Sparvertrag und Immobiliendarlehen. Bausparer:innen zahlen monatlich einen fixen Betrag ein und erhalten festgelegte Zinsen. Ist die Zielsumme erreicht, haben sie Anspruch auf ein günstiges Immobiliendarlehen mit ebenfalls festgelegten Konditionen. Es gibt auch die Möglichkeit das Darlehen nicht in Anspruch zu nehmen und sich stattdessen die Sparsumme auszahlen zu lassen. Während in Deutschland die Erträge eines Bausparvertrags nur für Wohnbauzwecke eingesetzt werden dürfen, ist es in Österreich möglich auch Bildung oder Pflegedienste zu finanzieren. Das Bausparen gilt als flexible und sichere Anlageform und ist in Österreich sehr beliebt. Gut die Hälfte aller Personen verfügt laut zinsenvergleich.at über einen solchen Bausparvertrag.

Weitere Grundlagen zum Bausparen in Österreich gibt es hier.

Wie funktioniert Bausparen?

Dem Bausparen liegt das Prinzip der Zweckgemeinschaft zu Grunde. In der Theorie könnten zehn Personen, die sich alle ein Haus kaufen wollen, in einen gemeinsamen Topf einzahlen. Sie zahlen z.B. über zehn Jahre jährlich jeweils ein Zehntel der Zielsumme ein. Dadurch könnte sich die erste Person bereits im ersten Jahr ein Haus kaufen, indem sie sich das Geld aus dem gemeinsamen Topf ausleiht. Diese Person muss dann die restlichen neun Jahre weiterhin einzahlen, um diesen Kredit zurückzuzahlen. Im zweiten Jahr kann sich die zweite Person ein Haus kaufen usw. Bis auf die letzte Person können so alle bereits früher an ihr Sparziel gelangen. So müssen nicht alle zehn Jahre lang sparen, die durchschnittliche Sparzeit der Personen wird halbiert.

In der Realität umfasst die Zweckgemeinschaft der Bausparer:innen jedoch mehrere tausend Personen und wird nicht privat, sondern von den Bausparkassen organisiert, die den Sparer:innen Zinsen auf ihre Einlagen gewähren. Daher gibt es keine Person, die trotzdem zehn Jahre lang sparen muss, um sich das Eigenheim zu finanzieren.

Ein Bausparvertrag teilt sich grundsätzlich in zwei Phasen auf, die Sparphase und die Tilgungs- oder Darlehensphase. Während der Sparphase wird regelmäßig Geld eingezahlt und gespart bis die Zielsumme erreicht ist. Diese angesparte Summe stellt das Eigenkapital dar, welches notwendig ist, um ein günstiges Immobiliendarlehen zu erhalten. Ist diese erreicht, erfolgt die Zuteilung eines Darlehens und damit der Beginn der Tilgungsphase.