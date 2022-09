Inhaltsverzeichnis

Wie wird die Avocado noch genannt?

Historische Bezeichnungen für die Avocado waren beispielsweise Avocadobirne, Alligatorbirne oder Butterfrucht. Diese sind heute jedoch nicht mehr gebräuchlich.

Woran erkenne ich sie?

In ihrer Form erinnert die Avocado an ein Ei oder eine Birne. Die Schale ist je nach Sorte glatt und wachsig oder ledrig und runzlig. Die Farben variieren von Mittel- bis Dunkelgrün über Dunkelrot bis Purpur oder Schwarz. Unter der Schale ist die Avocado grün. In ihrer Mitte liegt ein kugelförmiger, golfballgroßer Kern. Avocados wachsen an Bäumen mit aschgrauer, glatter Rinde. Der strauchige Baum wächst schnell und kann bis zu 20 Meter hoch werden.

Welcher Gattung gehört sie an?

Die Avocado ist botanisch gesehen eine Beere, zählt damit also zum Obst. Die Pflanze gehört zu den Lorbeergewächsen.

Wie schmecken Avocados?

Das Fruchtfleisch der Avocado ist in reifem Zustand cremig und hat einen buttrigen, leicht nussigen Geschmack.

Welche sind die bekanntesten Sorten?

Zu den bekanntesten Avocadosorten gehören die Varianten Fuerte und Hass. Hass-Avocados schmecken im Vergleich zu Fuerte-Avocados etwas nussiger.

Wo werden Avocados hauptsächlich angebaut?

Ihren Ursprung haben die Avocados im Süden Mexikos. Dort wurden sie bereits von den Coxcatlán in Tehuacán angebaut. Schon seit 10.000 Jahren gibt es die Avocado im tropischen und subtropischen Teil Zentralamerikas. Durch den spanischen Kolonialismus gelangte sie in die Karibik, nach Madeira und Chile. Im 19. Jahrhundert breitete sie sich weiter nach Afrika, Madagaskar, auf die Philippinen und nach Malaysia aus. Erst seit dem frühen 20. Jahrhundert wird die Avocado auch im Mittelmeerraum angebaut. Die im Supermarkt erhältlichen Avocados kommen meistens aus Israel, Südafrika oder Spanien, seltener auch aus Italien.

Selbst anbauen - so geht’s

In unserem Klima ist es eher schwierig, Avocados selbst anzubauen. Einen Avocadobaum zu ziehen ist jedoch vergleichsweise einfach: Hierzu wird der Avocadokern mit drei Zahnstochern in einem Wasserglas fixiert, damit er Wurzeln ansetzt. Dabei sollte der Kern ungefähr bis zur Hälfte von Wasser bedeckt sein. Nachdem er zu keimen begonnen hat, kann der Kern eingepflanzt werden. Die Pflanze sollte bei etwa 10 bis 15 °C an einem hellen Platz überwintern. Man kann den Kern auch einpflanzen, bevor er gekeimt hat.