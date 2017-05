Die Avocado ist derzeit in aller Munde: Während die einen sie für gefährlich halten, schlürfen die anderen genüsslich ihren Caffé Latte aus ihrer Schale. Damit aber noch nicht genug. Ein Leben ohne die grüne Frucht scheint heute fast nicht mehr vorstellbar. Und wo gewissermaßen Notwendigkeit, da auch Hacks. Wir haben die besten für Sie zusammengestellt.

So erkennen Sie, ob die Avocado reif ist

Sie müssen die Avocado nicht drücken um festzustellen, ob sie schon reif ist. Es geht viel einfacher - und schonender. Entfernen Sie den Stengel der Frucht. Ist die Stelle darunter gleblich-grün: Mahlzeit! Jetzt ist der beste Zeitpunkt zum Essen. Ist sie dunkelbraun, dann müssen Sie sich sputen. Am besten gleich aufschneiden und nachsehen, ob die Frucht noch genießbar ist. Lässt sich der Stengel gleich gar nicht lösen, dann ist Geduld angesagt: Die Avocado ist noch nicht reif.

So wird die Avocado schneller reif

Sollte die Avocado noch nicht reif sein, Sie aber schon unbändigen Appetit auf sie verspüren, können Sie sich mit folgendem Trick behelfen: Stecken Sie die grüne Frucht zusammen mit einem Apfel in einen Plastik- oder Papiersack. So reift sie schneller. Der Grund: Äpfel strömen Ethylen, auch Reifegas genannt, aus. Dieses bewirkt, dass Früchte, die in unmittelbarer Nähe platziert sind, schneller reifen. Auch Birnen und Kirschen geben Ethylen ab, jedoch nicht so viel wie Äpfel.

So hält die Avocado länger frisch

Ist genau das Gegenteil der Fall, sprich die Avocado ist reif, Sie aber noch nicht bereit zum Essen, dann lagern Sie sie in einer Mehlpackung. Klingt eigenartig, soll aber funktionieren. Ist die Frucht bereits aufgeschnitten, dann bestreichen Sie sie mit Olivenöl oder Zitronensaft, wickeln sie in Frischhaltefolie und ab in den Kühlschrank mit ihr. Oder aber in eine Schüssel mit einer geschnittenen roten Zwiebel. Und wieder: Verschließen und im Kühlschrank platzieren. Die Zwiebel gibt Schwefelgase ab, die verhindern, dass sich die aufgeschnittene Stelle braun färbt.

So entfernen Sie den Kern

Und jetzt einer unserer Lieblingshacks! Sie kennen das sicher: Die Avocado ist bereits aufgeschnitten, der Kern weigert sich aber hartnäckig, die eine Hälfte zu verlassen. Das können Sie umgehen. Und zwar so: Entfernen Sie den Stengel, nehmen Sie einen Korkenzieher zur Hand und drehen Sie ihn an jener Stelle in die Frucht, an der der Stengel gesessen ist. Bohren Sie ein Stück weit in den Kern hinein. Dann in die Gegenrichtung drehen. So lockert sich der Kern vom Fruchtfleisch. Avocado aufschneiden, Kern herausnehmen, Korkenzieher herausdrehen und fertig.

So können Sie einen Avocadobaum ziehen

Wo wir schon mal beim Kern wären: Wenn man aus der Schale einen Kaffeebecher machen kann, dann lässt sich doch bestimmt auch mit dem Kern etwas Sinnvolles anstellen. Und das wäre: Einen Avocadobaum ziehen.

Stechen Sie dafür drei Zahnstocher ins untere Viertel des runden Endes. Platzieren Sie den Kern über einem mit Wasser gefüllten Glas - die Zahnstocher dienen dabei als Aufhängung. Die Spitze des Kerns soll nach oben schauen, die untere Hälfte mit Wasser bedeckt sein. Bei Bedarf Wasser nachfüllen. Nach sechs bis acht Wochen treibt der Kern aus. Dann kann er in einen Topf mit Erde verfrachtet werden. Das Pflänzchen mag es übrigens gern sonnig.

So bereitet man ein Eggocado zu

Oder heißt es eine Eggcado? Egal. Schmeckt jedenfalls vorzüglich und ist ruckzuck fertig. Und so geht's: Avocado halbieren, Kern und auch ein bisschen was vom Fruchtfleisch mit einem Löffel entfernen, Ei aufschlagen und ins Loch füllen. Das Backrohr auf 220 Grad vorheizen. Avocado hinein, 16 bis 18 Minuten drinnen lassen, herausholen, mit Salz und Pfeffer würzen, je nach Belieben mit Frühlingszwiebel oder Chili bestreuen und genießen.

