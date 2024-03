Anders Indset: Erfolgreich wie die Wikinger

In nietenbesetzter Lederjacke, Schlangenlook-Hose und mit dicken Silberringen an den Fingern wird Anders Indset mit seinem langen, dunklen Haaren in seiner Welt schnell zum Aufmerksamkeitsmagnet. Was in Kellerlokalen bei lauter Rockmusik nicht weiter auffallen würde, ist bei Treffen der Wirtschaftselite ein Wellenbrecher im Meer teurer Maßanzüge. Anfang Jänner war der 45-jährige Norweger der auffälligste Gast beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Mit Blick auf Indsets Thesen ergibt sich ein stimmiges Bild, denn der Wirtschaftsphilosoph postuliert die Kraft der Befreiung und hat es sich zur Aufgabe gemacht, vermeintliche Selbstverständlichkeiten grundlegend in Frage zu stellen. Der deutsche Betriebswirtschaftler Karlheinz Schwuchow, Professor für Internationales Management an der Hochschule Bremen, hält Indsets Prognosen für ein „Must-read“. Drei Bücher des gern als „Rock-’n’-Roll-Plato“ bezeichneten Vordenkers, „Wildes Wissen“, „Quantenwirtschaft“ und „Das infizierte Denken“, rangierten in der „Spiegel“-Bestsellerliste und wurden in mehr als zehn Sprachen übersetzt.

Das Ranking der führenden globalen Wirtschaftsdenker, Thinkers50, zeichnete den gefragten Keynotespeaker bereits 2018 als „Thinker of the Month“ aus. Indset möchte einen Paradigmenwechsel in Management- und Leadershippraktiken herbeiführen und lässt dabei keinen Stein auf dem anderen. Aktuell rät er allen, die Erfolg suchen, zur eingehenden Beschäftigung mit seiner norwegischen Heimat.

Erfolg hat ein Zuhause: Norwegen

Kaum ein Land bringt aktuell so eine hohe Dichte an Spitzenathleten aus unterschiedlichen Sportarten hervor wie Norwegen, zeigt Indset auf. Im Fußball dominiert Erling Haaland, Karsten Warholm in der Leichtathletik, Tennisspieler Casper Ruud und Golfer Victor Hovland sind herausragend in ihren Metiers. Dazu kommen herausragende Leistungen in den Bereichen Wirtschaft, Finanz und Technologie wie vom Gründer der Lernplattform Kahoot!, Johan Brand, der damit in über 200 Ländern acht Millionen Lehrer erreicht. Sondre Rasch hat mit einer Krankenversicherung für digitale Nomaden reüssiert. Nikolai Tangen, der als Chef des Norges-Bank-Investmentmanagements mit dem norwegischen Staatsfonds den größten Staatsfonds der Welt überwacht, nennt der Autor den „modernen Wikinger“. Die Wurzeln dieser Erfolge liegen im „Wikinger-Kodex“, sagt Anders Indset, der sich auf 280 Seiten im gleichnamigen Buch aufmacht, diese zu ergründen.