Adelheid, bald ist es so weit: Am 15.Oktober 2017 wird in Österreich vorzeitig ein neuer Nationalrat gewählt. Laut News-Umfrage haben 92 Prozent der Österreicher vor, zur Urne zu schreiten. Wer die Nase derzeit vorne hat, und welcher Kanzler - wäre es denn möglich - direkt gewählt werden würde sehen Sie im Video. Mehr spannende Ergebnisse der Umfrage lesen Sie im News 28/17!