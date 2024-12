Tankstellenshops: Socar setzt auf Spar

Der Tankstellenbetreiber Socar setzt für seine neuen Tankstellenshops auf die Expertise von Spar. Im Rahmen dieser strategischen Kooperation werden in diesem und im nächsten Jahr 16 neue Spar-Express-Standorte eröffnet. Der Hauptfokus der Expansion liegt in der Steiermark und im Großraum Wien, wo der Großteil der neuen Shops entstehen wird. So auch die ersten beiden in Schwechat und Knittelfeld, die noch vor Weihnachten eröffnet werden. Weitere Standort wird es in Kärnten, Tirol und Oberösterreich geben.