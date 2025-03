Wirtschaftsjahr 2025: Kluft zwischen USA und Europa wird größer

In den USA erwarten sich die Expert:innen von Coface ein „solides Wachstum, gestützt durch die Widerstandsfähigkeit des privaten Konsums“. Dieser werde durch einen robusten Arbeitsmarkt sowie Vermögenseffekte infolge steigender Immobilien- und Aktienkurse begünstigt. Zudem dürften die von Präsident Donald Trump versprochenen Deregulierungen und Steuersenkungen die Unternehmensinvestitionen ankurbeln.

In Europa hingegen dürfte das Wachstum begrenzt bleiben und durch Herausforderungen in der Industrie und im Baugewerbe belastet werden. Trotz einer recht stabilen Inflation dürfte der private Konsum weiterhin durch ein mangelndes Konsumentenvertrauen gedämpft werden – vor allem aufgrund politischer Unsicherheiten in mehreren Ländern.

„Neben Frankreich und ganz besonders Deutschland rechnen wir auch in Italien mit einem schwachen Wirtschaftswachstum. Spanien wird die Dynamik aus dem letzten Jahr wohl nicht halten können, aber weiterhin mit robusten Wachstumsraten glänzen“, sagt Coface-Volkswirtin Christiane von Berg.