„Wir wollen der Wirtschaft das Rückgrat stärken“

„Wir wollten beide etwas, das anders ist – etwas Ungewöhnliches, fast schon Verrücktes“, blickt Rosinger zurück. So fand man 1993 im Nordosten Ungarns – Rosingers Gattin Yvette entstammt einem bayrischen Adelsgeschlecht, das auch in Ungarn Hammerwerke betrieben hatte; seine Vorfahren sind bayrischer, österreichischer und südtiroler Adel sowie schottischer Adel mit normannischen Wurzeln – eine Rüstungsfabrik, die nach dem Ende des „Kalten Krieges“ obsolet wurde. Nicht irgendeine Rüstungsfabrik – ein ehemaliges russisches Panzerwerk, wohlgemerkt. „Obwohl die Hallen in gutem Zustand und die Maschinen modern waren, war der Betrieb günstig zu kaufen. Die Schweißer waren hochqualifiziert“, freute sich das Unternehmer-Paar. Einziger Haken: Der Absatzmarkt für Panzer war eingebrochen. Für Rosingers genau die Herausforderung, nach der sie suchten.

„Die Analyse der Kernkompetenzen vor Kauf des Rüstungsbetriebes ergab, dass man hohe Kompetenz in der Schweißtechnik und die Möglichkeit zur genauen mechanischen Bearbeitung sehr großer Werkstücke hatte – alles, was es für den Montanmaschinenbau und für den Bau von Sondergeneratorgehäusen für Notstromaggregate benötigte“, so der Industrielle. Seine Gattin und Unternehmenspartnerin Yvette ergänzt: „Die Produktion wurde unmittelbar nach dem Kauf umgestellt – kein einziges Produkt verließ fortan die Hallen des Betriebes zu Rüstungszwecken.“ Stattdessen gelang es durch Zufuhr von Kapital, Know-how und durch Nutzung von Kontakten zu potenziellen Kunden eine vollständig zivile Produktpalette zu etablieren.

1994 erfolgte die Expansion mit einem weiteren Standort und damit die Erweiterung um das Geschäftsfeld Kraftwerksbau. Im Folgejahr übernahm man einen stillgelegten Montanmaschinenbaubetrieb, ehe Rosingers 1998 ausstiegen. „Wir hatten damals mit den getätigten Investments nicht bloß beachtliche Gewinne geschrieben, sondern vor allem Hunderte Arbeitsplätze gesichert sowie neue geschaffen“, beschreibt er die Win-win-Situation aller Beteiligten.