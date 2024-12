Drehscheibe für Wirtschaft und Leben

Rund 300.000 Quadratmeter an Flächen für Zukunftsprojekte sind aktuell in der Pipeline. Was in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle als schon heute spielen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. „Wir haben schon heuer an die 100 Bäume gepflanzt, 2025 kommt ein Park mit rund 2.000 Quadratmetern, wir beschäftigen uns mit dem Thema Fassadenbegrünung – mit noch viel mehr Grün im Technopark wollen wir der Klimaerwärmung entgegenwirken und ein angenehmes Klima für alle schaffen.“

Und man will ganz intensiv weiter am Gemeinsamen arbeiten. Schreiner: „Ich habe den Technopark als eine Art kleine Dorfgemeinde im Kopf. Wo man sich kennt, sich grüßt, wo man zusammen Sport macht, sich gegenseitig hilft. Mein Traum ist, mit all diesen Angeboten die besten Unternehmen und die besten Mitarbeiter:innen für den Technopark Raab begeistern zu können.“