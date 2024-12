Das geht doch einfacher!

Hinter dem Erfolg stehen viele brillante Köpfe und ein Kernprodukt, das den weltweiten Erfolg von COPA-DATA begründet und auch in die Zukunft tragen soll: zenon. Diese offene Software-Plattform unterstützt Unternehmen dabei, ihre Automatisierungs-, Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsprojekte effizient, hochflexibel, sicher und quasi „spielerisch“ (die Bediener brauchen keine Programmierkenntnisse) umzusetzen. Unter den zenon-Usern findet man den Energiesektor, Unternehmen der Pharmazeutischen- und Lebensmittelindustrie sowie die Automotive-Branche. Was zenon nun genau kann, erklärt Managing Director Johannes Petrowitsch so: „Unsere Plattform bietet Unternehmen die Möglichkeit, in Echtzeit ihre Maschinen- und Anlagendaten zu erfassen, aufzubereiten sowie sichtbar und nutzbar zu machen. Mit ihr werden Produktionsprozesse gesteuert, überwacht, verbessert oder auch an neue Gegebenheiten angepasst. Das oberste Ziel dahinter ist: mehr Effizienz, mehr Nachhaltigkeit, mehr Wirtschaftlichkeit.“ Was zenon darüber hinaus noch auszeichnet ist: Die Software wird zu hundert Prozent CO 2 -neutral hergestellt.