Wie ticken Familienunternehmen?

Wie schaffen es Familienunternehmen, Tradition und Innovation zu vereinen? WKW-Präsident Walter Ruck sprach mit News über die Herausforderungen beim Generationenwechsel und die Notwendigkeit, sich ständig weiterzuentwickeln.

Wie unterscheiden sich Familienunternehmen in ihrer Denkweise und Ausrichtung von anderen Unternehmensformen?

Familienunternehmen verfolgen oft einen generationenübergreifenden Ansatz. Ihr Fokus liegt nicht nur auf kurzfristigen Gewinnen, sondern auf dem nachhaltigen Fortbestand des Unternehmens. Diese Denkweise beeinflusst Entscheidungen, die auf Stabilität, klare Führungsstrukturen und eine langfristige Bindung zu den Mitarbeitern abzielen. Besonders in Krisenzeiten zeigt sich die Stärke dieser Ausrichtung: Während der Finanzkrise hielten viele Familienunternehmen ihre Mitarbeiter, während andere Unternehmen Stellen abbauten. Entscheidungen in Familienunternehmen fallen oft informeller, sind von persönlicher Verantwortung geprägt und orientieren sich nicht an kurzfristigen Quartalszahlen.

Und welche Nachteile ergeben sich daraus?

Wenn man zu sehr auf Beständigkeit setzt, können Innovationen und Anpassungen vernachlässigt werden. Falls es in einer Familie Konflikte gibt, sind sie emotional stark aufgeladen und daher schwerer lösbar sind als sachliche Differenzen. Je größer und heterogener eine Familie ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für solche Spannungen. Der familiäre Zusammenhalt kann so zur Schwäche werden, wenn keine Lösungsmechanismen existieren. Zudem droht das Buddenbrook-Syndrom: Die erste Generation gründet, die zweite baut auf, die dritte hat Erfolg – und die vierte scheitert. Stagnation, fehlende Innovation und Festhalten an überholten Ansätzen sind oft die Ursache. Familienunternehmen müssen sich regelmäßig neu erfinden, statt nur auf das Vermächtnis der Vorgängergeneration zu setzen.

Schaffen es österreichische Familienunternehmen, Innovation zu leben?

Es geht hier weniger darum, ob es sich um ein Familienunternehmen handelt, sondern vielmehr um das gesamtwirtschaftliche Mindset in Österreich. Ich wünsche mir mehr Offenheit dafür, Dinge einfach auszuprobieren. Wir neigen dazu, sehr „deutsch“ zu denken: Wir bringen eine Idee erst dann auf den Markt, wenn sie zu 100 Prozent ausgereift ist. In anderen Ländern wird ein Prototyp gemeinsam mit dem Markt weiterentwickelt. Dieses Vorgehen erlaubt eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Es gibt Familienunternehmen, die sehr experimentierfreudig sind, ebenso wie es konservative Managements in Nicht-Familienunternehmen gibt – und umgekehrt.

Können Sie konkrete Beispiele für innovative Familienunternehmen in Österreich nennen?

Ein gutes Beispiel für ein innovatives Familienunternehmen ist Red Bull. Obwohl es ein Familienunternehmen ist, agiert es äußerst innovativ und hat sich weit über die Grenzen Österreichs hinaus einen Namen gemacht. Natürlich gibt es auch viele sogenannte „Hidden Champions“, also erfolgreiche, aber wenig bekannte Unternehmen, die häufig ebenfalls familiengeführt und mit mutigen Ansätzen erfolgreich sind.

Wodurch wird die Tradition in Familienunternehmen zum Ass im Ärmel?

Kunden wissen, was sie von einem familiengeführten Unternehmen erwarten können. Zudem stehen die Inhaber oft persönlich für ihre Produkte und Dienstleistungen ein und signalisieren damit Authentizität und Verantwortung. Das bringt natürlich einen Vertrauensvorschuss. Ein gutes Beispiel dafür war die bekannte Werbung für Hipp-Babynahrung, in der Claus Hipp sagte: „Dafür stehe ich mit meinem Namen”.

Welche Herausforderungen gibt es beim Generationenwechsel?

Der Generationenwechsel in Familienunternehmen ist ein langwieriger Prozess, bei dem die nächste Generation schrittweise Verantwortung übernimmt. Es ist wichtig, der nächsten Generation die Freiheit zu lassen, selbst zu entscheiden, ob sie das Unternehmen übernehmen möchte. In meinem Bauunternehmen habe ich meinen Söhnen signalisiert: „Ihr könnt das Unternehmen übernehmen, aber ihr müsst nicht.“ Sie hatten Zeit, die Aufgaben kennenzulernen und ihre Entscheidung zu treffen. Der Übergabeprozess in einem Familienunternehmen bietet mehr zeitlichen Spielraum und Flexibilität. Zudem bringt der Wechsel häufig Innovationsschübe: Etablierte Methoden werden hinterfragt, und neue Ansätze eingeführt – so auch durch meine Söhne, die vieles anders angehen als ich.

Wie kann man familiäre Konflikte im Familienunternehnmen konstruktiv lösen?

Zeit ist ein wichtiger Faktor, besonders bei schwierigen Entscheidungen. Eine Pause kann helfen, Perspektiven zu überdenken und neue Ansätze zu finden. Externe Berater bringen objektive Sichtweisen ein, was in emotionalen Familiensituationen oft hilfreich ist. Allerdings kennen sie die persönliche Geschichte der Beteiligten meist nicht. Vertraute Außenstehende, die sowohl Familie als auch Unternehmen kennen, können eine sinnvolle Alternative sein. Die Entscheidung hängt von der jeweiligen Konfliktsituation und den Gegebenheiten ab.