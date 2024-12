Fis Alpine Ski WM 25 wird „Circular Event“

Saubermacher und Gassner, ein Unternehmen der Saubermacher Gruppe, aktivieren ihrerseits mit innovativen, zielgruppenspezifischen Maßnahmen. Digitale Lösungen, wie der Saubermacher Wertstoffscanner, unterstützen dabei, das Trennverhalten am Gelände zu optimieren. Dieser scannt die Inhalte der Restmüllcontainer und informiert über Fehlwürfe. Via Digi-Cycle App haben Besucher:innen alle verfügbaren Sammelinseln am Schirm. Weitere Handlungsfelder betreffen u. a. die Vermeidung von Verpackungs- und Speiseabfällen, den Einsatz von Mehrweggebinden, wie auch die optimierte Tourenplanung durch intelligente Behälter mit Füllstandsanzeige und die Entsorgung mittels E-Fahrzeugen. Darüber hinaus ist Saubermacher auch in Schulen in Saalbach zur Bewusstseinsbildung unterwegs. So sollen die Umweltauswirkungen des Events minimiert werden.