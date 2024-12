Wifo/IHS legen ihre Konjunkturprognose für 2024 bis 2026 vor

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Freitagvormittag ihre Konjunkturprognose für die Jahre 2024 bis 2026 vor. Angesichts der schwachen Wirtschaftsentwicklung in Österreich im laufenden Jahr wird eine erneute Prognosekorrektur nach unten und das zweite Rezessionsjahr in Folge erwartet. Im Oktober hatten Wifo und IHS für heuer einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent und für 2025 einen Zuwachs von 1,0 bzw. 0,8 Prozent prognostiziert.