BMW Werk Steyr startet Serienproduktion für E-Motoren der „Neuen Klasse“

Der Einstieg in die Elektromotorenproduktion gilt auch als Bekenntnis zum Industriestandort Steyr. Die bestehende Belegschaft soll laut BMW langfristig stabil gehalten werden. Je nach Marktentwicklung könnte bis 2030 bis zur Hälfte der Mitarbeiter:innen in der E-Mobilität tätig sein. Rund 1.000 Arbeitsplätze entstehen allein in der neuen E-Motoren-Montage.

„Was hier startet, ist mehr als ein Produktionsanlauf – es ist ein klares Bekenntnis zur Region und zur Zukunft“, erklärt Klaus von Moltke, Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH. Er verweist auf die Technologieoffenheit als zentrale Stärke, da in Steyr weiterhin auch Verbrennungsmotoren gefertigt werden.