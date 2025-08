„Arglistige Irreführung“: Julius Meinl V. haftet persönlich für Schaden von Meinl-Bank-Anleger

Julius Meinl V., der ehemalige Vorstand der mittlerweile in Konkurs befindlichen Meinl-Bank, muss persönlich für den Schaden eines getäuschten Anlegers aufkommen. 600.000 Euro muss der Ex-Banker in einem Fall nun zahlen, wie die Tageszeitung Der Standard am Montag berichtet. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte ein Rechtsmittel gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Wien zurückgewiesen. Das Urteil wurde damit rechtskräftig. Der OGH sieht „arglistige Irreführung“.