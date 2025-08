Swing Kitchen: Holding der veganen Burger-Kette in Insolvenz

In beiden Fällen ist eine Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung vorgesehen. Bei der Schillinger Vegan Holding werde die Insolvenzverwalterin Susi Pariasek in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin aufrechterhalten werden können, teilte Alexander Greifeneder vom KSV1870 mit. Bei der Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH wurde Michaela Tschiederer als Insolvenzverwalterin eingesetzt.

Die Unternehmensgruppe teilte mit, ein „geordnetes Sanierungsverfahren für einen Teil ihrer österreichischen Gesellschaften einzuleiten“. Neben einer Restrukturierung sowie einer strategischen Neuausrichtung wurden unter anderem drei Standorte in Deutschland geschlossen. Derzeit umfasst die Gruppe fünf Lokale in Wien sowie jeweils eines in Graz und Innsbruck. Darüber hinaus gibt es jeweils zwei Franchise-Standorte in Wien und in der Schweiz. Insgesamt kommt die Gruppe auf 160 Beschäftigte, sowie 40 weitere bei den Franchise-Betrieben.