Werner Pamminger: Wirtschaftskraft und Innovation in Oberösterreich

In der neuesten Folge von OÖ ungefiltert spricht Werner Pamminger, Geschäftsführer von Business Upper Austria, darüber, wie er die wirtschaftliche und innovative Landschaft Oberösterreichs aktiv mitgestaltet. Seit 2014 leitet Herr Pamminger die oberösterreichische Standortagentur und setzt sich mit großer Leidenschaft dafür ein, Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu vernetzen, um nachhaltige Technologielösungen zu fördern und zu entwickeln.

Er gewährt Ihnen Einblicke in seine langjährige Karriere und berichtet, wie ihn prägende Erfahrungen – darunter die Dotcom-Blase und die Finanzkrise – in seiner heutigen Rolle beeinflusst haben.

Ein besonders spannender Aspekt ist die Clusterpolitik in Oberösterreich, die seit mittlerweile 27 Jahren erfolgreich Anwendung findet. Herr Pamminger erläutert, wie diese Strategie unzähligen Unternehmen dabei geholfen hat, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und sich zukunftssicher aufzustellen. Darüber hinaus gibt er Einblicke in die Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen, die an innovativen Produktentwicklungen arbeiten.

Ein zentrales Thema der Episode ist die sogenannte Twin Transition – also der gleichzeitige Wandel durch Digitalisierung und Dekarbonisierung. Herr Pamminger betont die dringende Notwendigkeit, neue Energieformen und Dekarbonisierungstechnologien voranzutreiben, insbesondere angesichts der energieintensiven Industrie in Oberösterreich.

Die Folge enthält zudem wertvolle Ratschläge für junge Start-ups und Gründerinnen und Gründer. Sie erfahren, wie Business Upper Austria beim Aufbau, der Vernetzung und dem Skalieren von Geschäftsmodellen unterstützt – praxisnah, zielgerichtet und mit einem starken Fokus auf Zukunftspotenzial.

Abschließend teilt Herr Pamminger seine persönlichen Werte und spricht darüber, was ihm angesichts wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen Zuversicht gibt.