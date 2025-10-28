Evelyn Palla, Bettina Orlopp, Karin Rådström und Co.: Frauen fürs Grobe

Sie wolle den Konzern auf „links drehen“: Mit dieser Aussage sorgte die neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, in den vergangenen Tagen für reichlich Gesprächsstoff. Die Südtirolerin steht seit dem 1. Oktober an der Spitze des deutschen Staatsunternehmens und kündigte einen radikalen Neustart an, um die Deutsche Bahn wieder auf Schiene zu bringen.

Damit hat sie sich eine Mammutaufgabe vorgenommen. Die Bahn kämpfte in den vergangenen Jahren nicht nur mit sinkender Kundenzufriedenheit und mangelnder Pünktlichkeit, sondern auch mit erheblichen finanziellen Verlusten: Im ersten Halbjahr verzeichnete der Konzern ein Minus von 760 Millionen Euro – der Verlust hat sich damit gegenüber dem Vorjahr zwar um fast eine Milliarde verringert, doch wirtschaftlicher Erfolg sieht anders aus.