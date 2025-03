„Hurra, wir lesen noch …“ – Special Edition zum Weltfrauentag im MuseumsQuartier

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, fand in der MQ Libelle eine besondere Ausgabe des Buchclubs „Hurra, wir lesen noch …“ statt. Unter dem Motto „Frauen aus der Geschichte holen“ luden Lilian Klebow und Teresa Vogl zu einem Abend voller Literatur, Diskussion und Inspiration. Die Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal stattfand, zog eine wachsende Zahl an Interessierten an – ein Zeichen dafür, dass der Buchclub einen Nerv trifft.

MQ-Direktorin Bettina Leidl eröffnete den Abend offiziell und überreichte den Erlös aus dem MQ Charity-Punsch an die Obfrau des Vereins FEM.A (Feministische Alleinerzieherinnen). Anschließend folgte eine Gesprächsrunde mit Schauspielerin und Autorin Valerie Huber, Podcasterin und Journalistin Mari Lang sowie Gastgeberin Bettina Leidl.

Literatur als Mittel zur Veränderung

In ihrem Buch „Fomo Sapiens“ thematisiert Valerie Huber die Sorgen und Hoffnungen junger Frauen in einer zunehmend digitalisierten Welt. Mari Lang, bekannt durch ihren Podcast „Frauenfragen“, sprach leidenschaftlich über den Abbau patriarchaler Strukturen und die Bedeutung echter Gleichberechtigung: „Es geht nicht um ein Gegeneinander, sondern um ein gemeinsames Gestalten der Zukunft.“

Im literarischen Teil des Abends stellten Lilian Klebow und Teresa Vogl ausgewählte Bücher vor, die Frauen und ihre Geschichten ins Zentrum rücken:

„Beklaute Frauen“ von Leonie Schöler

„Freundinnen“ von Marilyn Yalom

„Eine Geschichte des Römischen Reiches in 21 Frauen“ von Emma Southon

„Billie“ von Stefan Cordes

Ein überraschender Blumengruß von Andreas Bamesberger (Zweigstelle) rundete den Abend symbolisch ab.

Stimmen des Abends: Inspiration und Zusammenhalt

Die Begeisterung über das Event war groß – sowohl auf der Bühne als auch im Publikum.

Bettina Leidl:

„Dieser Buchclub ist eine der wichtigsten Veranstaltungen, um weibliche Stimmen sichtbarer zu machen. Mein persönliches Highlight: „Beklaute Frauen“ – eine absolute Leseempfehlung!“

Teresa Vogl:

„Wir erleben gerade einen Schneeballeffekt – das Interesse wächst enorm! Die MQ Libelle als neue Location, zusätzliche Top-Gäste und die Unterstützung von Medien wie Radio Superfly zeigen, dass wir eine Plattform geschaffen haben, die Menschen bewegt.“

Lilian Klebow:

„Heute wurden Geschichten geteilt, Menschen haben sich wiedergefunden – das ist es, was diesen Buchclub ausmacht. Die Lebensfackel wird weitergegeben, und ich bin sicher, dass aus diesem Abend etwas Gutes entstehen wird.“

Auch die Gäste waren von der Veranstaltung inspiriert:

Valerie Huber:

„Ich möchte am liebsten alle vorgestellten Bücher kaufen! Es gibt keine schönere Art, den Frauentag zu verbringen, als mit so vielen inspirierenden Frauen.“

Thomas Kraml:

„Es wäre wichtig, dass noch mehr Männer solche Events besuchen. Der Abend hat mir neue Perspektiven eröffnet – sehr erhellend!“

Miriam Hie:

„Wenn Gedanken, die man lange in sich trägt, laut ausgesprochen werden, fühlt man sich verstanden. Es war schön zu sehen, dass auch Männer hier waren – solidarisch und wütend mit uns.“

Ein Abend mit Wirkung

Mit tiefgehenden Diskussionen, inspirierender Literatur und starken Statements war die Special Edition des MQ Buchclubs ein kraftvolles Zeichen für Female Empowerment. Die MQ Libelle bot als Veranstaltungsort die perfekte Kulisse – „Wir fliegen nach oben – hoffentlich gemeinsam.“