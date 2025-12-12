Mahnwache „Für Jenni“: Oska setzt Zeichen gegen Femizide in Österreich

Die Veranstaltung geht auf die österreichische Musikerin Oska zurück. Die Amadeus-Preisträgerin, die 2024 das Coldplay-Konzert in Wien eröffnete, war der Familie Scharinger verbunden – auch ohne Jenni persönlich gekannt zu haben.

„Ich habe im Jahr 2019 bei Jennis Verabschiedung gesungen. Ein Begräbnis gab es ja nicht. Die Geschichte von Jenni und das Leid ihrer Familie berühren mich, und ich wollte etwas zur Sichtbarkeit beitragen. Weil Jennis Leben kostbar war. Und weil ihr Fall zeigt, dass man mehr hätte tun können. Mehr hätte tun müssen. Für Jenni“, erklärt Oska.