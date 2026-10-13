ABO

Viele Konsumenten befürworten Herkunftstransparenz in Gastro

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
In Großküchen gilt bereits eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Viele Gäste wollen beim Wirten mehr Transparenz am Teller. Fast zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten sehen eine Herkunftskennzeichnung von Speisezutaten wie Fleisch, Fisch und Eiern in der Gastronomie als (sehr) wichtig an, ergab eine repräsentative Befragung des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der JKU Linz. Mehr als die Hälfte sprach sich dabei für eine verpflichtende, ein Drittel für eine weiterhin freiwillige Kennzeichnung aus.

von

News auf Google bevorzugen

Allerdings kommt der Wunsch nach mehr Herkunftstransparenz laut der Befragung mit Einschränkungen. Für 57 Prozent sind demnach die Preise der Speisen für die Auswahl eines Restaurants entscheidend, unabhängig davon, ob diese die Herkunft ihrer Zutaten ausweisen. Gleichzeitig gehen etwa zwei Drittel der Befragten davon aus, dass eine verpflichtende Kennzeichnung mit zusätzlichem Aufwand und Kosten für Gastronomen verbunden wäre und sich in steigenden Preisen niederschlagen würde.

"Herkunftstransparenz wird also gewünscht, sie hebt die Preissensibilität der Konsument:innen aber nicht auf", folgert IHaM-Handelsforscher Ernst Gittenberger. Institutsvorstand Christoph Teller sieht in mehr Herkunftstransparenz unterdessen eine Chance, österreichische Lebensmittel in der Gastronomie sichtbarer zu machen und gezielt als Qualitäts- und Vertrauenssignal einzusetzen.

Seit September 2023 gilt eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für bestimmte Speisezutaten in Großküchen und Kantinen, in Wirtshäusern allerdings nicht und ist dort in naher Zukunft auch nicht absehbar. Herkunftskennzeichnungen in der Gastronomie sind in Österreich schon lange politischer Zankapfel. Das gilt vor allem für die Standpunkte der thematisch involvierten Sozialpartner Wirtschaftskammer (Gastronomie) und Landwirtschaftskammer (Agrar).

Während viele Bauern mehr Heimisches auf den Tellern in der Gastronomie sehen wollen, wehren sich relevante Teile der Bewirtung gegen neue Vorschriften mit Verweis auf den bürokratischen Zusatzaufwand. Zuletzt hatten Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer ein gemeinsames Projekt für mehr Herkunftstransparenz in der Gastro angekündigt. Dabei sollen vor allem digitale Möglichkeiten und Systeme ausgelotet werden, die den Gästen in der Gastro künftig mehr Informationen zur Herkunft tierischer Produkte bieten sollen. Ein konkreter Zeitrahmen wurde dabei allerdings nicht genannt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gestrichene Flugverbindungen drückten Passagierzahlen
Reisen & Freizeit
Flughafen Wien verbuchte rückläufige Passagierzahlen
Bahn-KV gilt für 55.000 Beschäftigte in 98 Eisenbahnunternehmen
Wirtschaft
Eisenbahner eröffneten Herbstlohnrunde
Wichtigster Punkt ist die Finanzierung
Technik
Tiroler MCI: Verantwortliche drängen auf baldige Lösung bei Sanierung
An der Werksschließung dürfte kein Weg vorbeiführen
Wirtschaft
Totschnig will nach Aus für Ardo-Werk Perspektive schaffen
Die Regulierungsbehörde arbeitete die Tarifreform aus
Wirtschaft
Reform der Stromnetztarife ab 1. Jänner 2027 in Kraft
Die Eisenbahner fordern in der Herbstlohnrunde ein Reallohn-Plus.
Wirtschaft
Verhandlungen zum Eisenbahner-KV starten am Montag
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER