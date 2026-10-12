Verhandlungen zum Eisenbahner-KV starten am Montag

Die Runde findet heuer ohne Metaller statt, weil sich hier die Sozialpartner im Vorjahr auf einen zweijährigen "Krisenabschluss" geeinigt haben. Als Basis für das Feilschen um mehr Lohn und Gehalt gilt im heurigen Herbst die rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate von über drei Prozent. Bei den Handelsarbeitern lagen die KV-Abschlüsse in den vergangenen zwei Jahren unter der rollierenden Inflation. "Diese Krisenabschlüsse haben die Lebensmittel nicht billiger, aber die Beschäftigten ärmer gemacht", kritisierte Hebenstreit zuletzt.