Unter dem Motto „661 Jahre Universität Wien: Wissen verbindet Generationen und stärkt die Demokratie“ rückte die Universität auch ihre gesellschaftliche Verantwortung in den Vordergrund. Auf dem Programm der Inspire Stage standen Impulse aus Forschung und Praxis: ein Vortrag über Einschläge aus dem All und planetare Verteidigung, ein Gespräch über Legal Tech sowie eine Runde mit der früheren Außenministerin Ursula Plassnik zu Demokratie und Europa.

Persönlicher wurde es im Format „Living Books“: Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen erzählten im direkten Gespräch von ihren Erfahrungen. Dazu kamen Networking-Formate wie Speed Friending, ein Pub Quiz und ein Treffpunkt für Mentoring.