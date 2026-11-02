Beim ersten ReConnect Day öffnete die Universität Wien ihr historisches Hauptgebäude für Absolventinnen, Absolventen und Interessierte. Neben Erlebnisstationen und Führungen zu sonst verschlossenen Orten standen Demokratie und Europa im Mittelpunkt des Bühnenprogramms.
Von rund 3.000 auf rund 50.000 Kontakte ist die erreichbare Alumni-Community der Universität Wien durch ein neues Portal und Kontaktsystem gewachsen. Den Auftakt für die engere Vernetzung bildete am 30. Oktober 2026 der erste ReConnect Day im historischen Hauptgebäude am Ring. Der Eintritt war frei, eingeladen waren Alumni ebenso wie Interessierte jeden Alters.
Alumni sollen ihre Uni neu kennenlernen
Ziel des Tages war es, das Gemeinschaftsgefühl unter den Ehemaligen zu stärken und Einblick in die heutige Universität mit über 180 Studien und mehr als 10.000 Mitarbeitenden zu geben. „Wir Alumni haben viel gemeinsam“, hatte Alumni-Präsidentin Hannelore Veit im Vorfeld betont. Der Tag biete die Möglichkeit, „unsere Uni“ neu kennenzulernen. Laut Veranstalter führte Veit selbst durch das Programm.
Demokratie und Europa auf der Bühne
Unter dem Motto „661 Jahre Universität Wien: Wissen verbindet Generationen und stärkt die Demokratie“ rückte die Universität auch ihre gesellschaftliche Verantwortung in den Vordergrund. Auf dem Programm der Inspire Stage standen Impulse aus Forschung und Praxis: ein Vortrag über Einschläge aus dem All und planetare Verteidigung, ein Gespräch über Legal Tech sowie eine Runde mit der früheren Außenministerin Ursula Plassnik zu Demokratie und Europa.
Persönlicher wurde es im Format „Living Books“: Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen erzählten im direkten Gespräch von ihren Erfahrungen. Dazu kamen Networking-Formate wie Speed Friending, ein Pub Quiz und ein Treffpunkt für Mentoring.
Planetarium, Buch-Notaufnahme und verborgene Orte
Zahlreiche Erlebnisstationen von Fakultäten, Einrichtungen und Communities verteilten sich über das Hauptgebäude, darunter ein mobiles Planetarium, eine Chemie-Station zum Thema Licht und die Buch-Notaufnahme der Universitätsbibliothek, in der historische Bestände repariert und bewahrt werden. Führungen zu sonst nicht zugänglichen „Secret Places“ ergänzten das Angebot, im Arkadenhof gab es ein Sportprogramm.
Den Ausklang bildeten ein Konzert der Philharmonie der Universität Wien, der ReConnect-Moment im Großen Festsaal und die ReConnect Night mit DJ und Tanzfläche.