Zeppelin Hotel Tech plant Börsendebüt in Wien – Rosinger Group als Lead Manager an Bord

Mit der Zeppelin Hotel Tech S.p.A. kündigt sich ein neues Technologieunternehmen an der Wiener Börse an. Das auf digitalen Hotelvertrieb spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Meran (Südtirol/Italien) plant den Börsengang für Ende 2025 und wird damit das zweite Südtiroler Unternehmen das an der Börse gelistet sein wird.

Begleitet wird Zeppelin dabei von der Rosinger Group. Die Position des Lead Managers übernimmt die Rosinger RMS GmbH, ein Konzernunternehmen der Private Equity Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG.