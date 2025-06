Thomas Gindele: „In Österreich versucht man, die Menschen so viel wie möglich zu schonen“

Inwieweit ist dieses Abwarten, was die Deutschen tun und auch das Hoffen, dass sie etwas tun, ein Ausdruck von wirtschaftlicher Unfähigkeit?

Diese Wahrnehmung kann man durchaus haben. Ich gebe zu, als sich in Österreich eine neue Regierung gebildet hat, war seitens der Wirtschaft die Vermutung da, dass sie jetzt wissen, was zu tun ist. Aber eigentlich hat man eher damit begonnen, nochmal in die Analyse zu gehen. Maßnahmen scheinen noch in der Pipeline zu sein. Da wissen wir nicht ganz genau, was kommt. Man muss aber auch einräumen, dass angesichts der öffentlichen Haushaltslage die Spielräume begrenzt sind. Es gibt keine Mittel, um jetzt ein Innovationsschubprogramm aufzubauen. Aber man muss offen darüber reden, wie man sich etwaige Spielräume dafür erarbeiten kann. Man muss nachdenken, wo die zukünftige Priorisierung in den öffentlichen Mitteln stattfinden wird. Diese Diskussion muss schnell geführt werden.

Woran liegt es, dass nichts weitergeht?

Österreich ist ein konsensorientiertes Land. Man versucht, die Menschen im Land so viel wie möglich zu schonen. Maßnahmen, die beispielsweise mit Verzicht einhergehen, scheut man sehr. Das macht es schwierig, klare Maßnahmen zu setzen und zu sagen: Jetzt müssen wir die Priorität zum Beispiel auf die Unterstützung der Wirtschaft setzen. Stattdessen wird versucht, möglichst vieles auszugleichen. Was die Lohnkostenentwicklungen betrifft – auch wenn das nicht vordergründig eine staatliche Aufgabe ist –, sollte man sich an den Wachstumsentwicklungen orientieren statt an der Inflation.

Österreich hat die höchsten Arbeitskosten – noch vor der Schweiz –, zeigt eine aktuelle OECD-Studie …

Mit der Schweiz sucht keiner wirklich gerne den Vergleich. Wenn Sie sich die öffentlichen Haushalte ansehen, sieht es ganz, ganz anders aus. Es gibt viel weniger Transferleistungen. Die Menschen sind auch viel stärker auf Eigenverantwortung ausgerichtet. Die Schweiz hält durch ökonomische Stärke zusammen, die durch den Druck hoher Kosten, die in dem Land vorherrschen, getrieben ist. Ob die Schweiz etwas teurer oder günstiger ist, ist letztlich zweitrangig. Man muss das Gesamtpaket sehen. Man kann in der Schweiz effizienter arbeiten, weil zum Beispiel die Steuern für die Unternehmen günstiger sind. In der Schweiz kann bis zu 45 Stunden gearbeitet werden, der Durchschnitt liegt bei 42. Sie haben weniger Feiertage, weniger Urlaub. Das macht was aus.

Wir müssen mehr arbeiten, sagt auch die Politik in Deutschland und Österreich.

Wir diskutieren das immer vor dem Hintergrund, dass wir zu behäbig geworden sind. Ich würde das so nicht unterschreiben. Ich glaube, dass unsere Gesellschaften gleichermaßen sehr leistungsbereit sind. Wir haben uns auf früheren Erfolgen ausgeruht – und es fehlt an Motivation für mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt. In der Vergangenheit hieß es ja immer: Was wollt ihr in der Wirtschaft? Die Menschen haben Beschäftigung, ist doch alles okay. Das war ein Trugschluss. Wir müssen die Leistungsbereitschaft mit der einen oder anderen Maßnahme effizienter gestalten. Der Druck ist da, weil wir absehbar nicht mehr ausreichend Menschen haben, um all die Aufgaben zu erfüllen.

Merz sagt diesbezüglich: „Deutschland ist ein Einwanderungsland …“ Braucht es diese Klarheit auch in Österreich?