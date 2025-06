AMA-Foren 2025: Milch und Fleisch im Wandel

Den Auftakt machte das AMA-Milchforum, bei dem unter dem Leitthema „Milch hat Zukunft“ vor allem Nachhaltigkeit, Konsumtrends und Tierhaltung im Fokus standen. AMA-Marketing-Chefin Christina Mutenthaler-Sipek betonte gleich zu Beginn: „Konsument:innen wollen heute wissen, woher ihre Milch stammt, wie sie erzeugt wurde und welchen Beitrag sie zur Nachhaltigkeit leistet.“

Insgesamt 22.000 Bauernfamilien sorgen in Österreich für Milchqualität – meist in kleinen Strukturen mit unter 25 Kühen pro Betrieb. Ihre Arbeit sei mehr denn je einem Balanceakt zwischen Tradition und Transformation unterworfen, so der Tenor der Vortragenden.

Simone K. Frey, Gründerin des Nutrition Hub Berlin, zeichnete ein Bild der Ernährungstrends 2025: Flexitarisch sei das neue Normal, Social Media – insbesondere TikTok – beeinflusse massiv die Einstellungen der jungen Generation zur Ernährung. „Landwirt:innen genießen noch Vertrauen – dieses Kapital muss gut genutzt werden“, so Frey.

Auch Petra Rust von der Universität Wien sprach sich für einen bewussten Konsum von Milchprodukten aus, während Werner Giselbrecht von der bayrischen Hochland Group Österreichs Milchbranche attestierte, im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt zu sein – sofern die Nachhaltigkeit nicht zur Worthülse verkomme.

Eine entscheidende Rolle spielte auch das 2024 eingeführte Zusatzmodul „Tierhaltung plus“ im AMA-Gütesiegel: Bereits 13.450 Betriebe setzen verbesserte Tierhaltungsstandards um – das entspricht 86 Prozent der Gütesiegel-Betriebe. Robert Römer (Initiative Tierwohl Deutschland) unterstrich in seinem Vortrag die Bedeutung verlässlicher Standards – allerdings warnte er: „Die Zahlungsbereitschaft der Konsument:innen hinkt oft den Idealvorstellungen hinterher.“