50 Milliarden für die Zukunft: Hanke ruft Infrastruktur-Gipfel aus

Die Ambitionen sind groß – und greifbar. So sieht etwa der ÖBB-Rahmenplan 2025–2030 Investitionen in Höhe von 19,7 Milliarden Euro vor. ASFINAG will bis 2030 rund 11,8 Milliarden Euro in Neubau und Erhalt des hochrangigen Straßennetzes stecken. Auch die E-Mobilität wird forciert – mit 481 Millionen Euro für Ladeinfrastruktur und E-Nutzfahrzeuge allein in den Jahren 2025 und 2026.

Der Forschungsbereich ist ein weiterer Hebel: Bis 2030 soll Österreich eine Forschungsquote von 4 Prozent erreichen. Schlüsseltechnologien, Künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft und Sustainable Aviation Fuels (SAF) sind zentrale Förderschwerpunkte.