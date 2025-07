Regierung einigt sich auf Trinkgeld-Pauschalen

Innerhalb der Dreierkoalition hatten zunächst vor allem die NEOS gebremst. Die ÖVP und SPÖ nahestehenden Sozialpartner hatten sich bereits vor zwei Wochen auf Pauschalen geeinigt. Diese waren den NEOS aber zu hoch. „Wir konnten in den Verhandlungen die Pauschale um ein Drittel senken“, sagte NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn am Donnerstag in einem Instagram-Video.

Branchenvertreter forderten, Trinkgelder von allen Abgaben zu befreien; die Gewerkschaft warnte dagegen, dass die Pensionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darunter leiden würden. Darauf wies bei Verkündung der Einigung SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch hin. „Wir sind die Partei der Arbeit und wir wollen, dass man von der Arbeit gut leben kann. Zuerst vom Lohn, dann von der Pension.“