Digitale Einkaufstools: Österreich bleibt zurückhaltend – aber nicht uninteressiert

Self-Checkout-Kassen, KI-gestützte Einkaufsassistenten oder virtuelle Anproben: Digitale Einkaufstools sind heute technisch verfügbar – aber werden sie auch genutzt? Eine aktuelle europaweite Studie der Plattform Shopfully („The State of Shopping 2025“) gibt Einblick in das Einkaufsverhalten in acht Ländern, darunter auch Österreich.

Demnach verwenden nur 20 Prozent der Österreicher:innen digitale Tools beim Einkaufen – etwas weniger als der europäische Durchschnitt von 22 Prozent. Etwa zehn Prozent zeigen sich offen dafür, solche Technologien künftig auszuprobieren. Der Großteil – rund 70 Prozent – verzichtet hingegen weiterhin auf digitale Unterstützung beim Einkauf.