South Pars und Ras Laffan: Energieversorgung am Abgrund

Eskalation im Persischen Golf bedroht 20 % der LNG-Exporte – Österreichs Industrie warnt vor massiven Mehrbelastungen durch Preissprünge.
Die geostrategische Architektur des South-Pars-Feldes
Das South-Pars-Gasfeld, das im katarischen Hoheitsgebiet als North Dome bezeichnet wird, stellt das größte konventionelle Erdgasvorkommen der Welt dar und fungiert als zentrales Nervensystem der globalen Energieversorgung. Mit einer Gesamtfläche von etwa 9.700 Quadratkilometern erstreckt sich das Reservoir über die maritime Grenze zwischen dem Iran und Katar im Persischen Golf. Während die geologische Struktur eine Einheit bildet, klaffen die technologische Erschließung und die wirtschaftliche Nutzung zwischen den beiden Anrainerstaaten weit auseinander.
Das Reservoir befindet sich in einer Tiefe von etwa 3.000 Metern unter dem Meeresboden bei einer durchschnittlichen Wassertiefe von 65 Metern. Geologisch ist das Feld in die Kangan-Formation der Trias und die Upper-Dalan-Formation des Perms unterteilt, die wiederum in vier unabhängige Reservoirschichten (K1, K2, K3 und K4) gegliedert sind. Die Schichten K2 und K4 bestehen primär aus Kalkstein und Dolomit und bilden die wesentlichen Gasreservoirs, während K1 und K3 überwiegend aus Dolomit und Anhydrit zusammengesetzt sind.
Die strategische Bedeutung für den Iran ist existenziell, da South Pars etwa 70 % der heimischen Gasversorgung sicherstellt und damit die primäre Säule der Stromerzeugung und der petrochemischen Industrie bildet. Im Gegensatz dazu nutzt Katar seinen Teil des Feldes, das North Field, um seine Position als weltweit führender Exporteur von verflüssigtem Erdgas (LNG) zu zementieren. Das North Field deckt rund 80 % der katarischen Staatseinnahmen ab und liefert etwa 20 % des weltweiten LNG-Bedarfs.
Die asymmetrische Entwicklung des Feldes hat zu einer signifikanten Migration von Gasressourcen geführt. Aufgrund westlicher Sanktionen und mangelnder Investitionen in moderne Verdichtungstechnologien auf iranischer Seite ist der Lagerstättendruck dort geringer als im katarischen Teil. Dies führt dazu, dass Erdgas unterirdisch von South Pars in Richtung North Dome abfließt, was die wirtschaftliche Schwächung des Iran und die Dominanz Katars weiter verstärkt.
Eskalationsdynamik im März 2026: Ein Krieg der Infrastruktur
Seit dem Ausbruch kriegerischer Handlungen am 28. Februar 2026 hat sich der Fokus des Konflikts von militärischen Stellungen auf die kritische Energieinfrastruktur verlagert. Die Ereignisse im März 2026 markieren den Übergang zu einer Strategie der ökonomischen Zermürbung, bei der die Zerstörung von Upstream-Anlagen als primäres Kriegsziel dient.
Die Angriffe auf die iranische Gasinfrastruktur
Am 18. März 2026 führten die israelische Luftwaffe und Einheiten der Vereinigten Staaten koordinierte Schläge gegen Gasaufbereitungsanlagen in Asaluyeh durch, dem zentralen Onshore-Hub für South Pars in der Provinz Bushehr. Berichten zufolge wurden gezielt die Anlagen der Phasen 3, 4, 5 und 6 angegriffen, die für die Verarbeitung von Sauergas zuständig sind.
Produktionsausfall: Der Angriff beeinträchtigte etwa 12 % der gesamten iranischen Gasproduktion unmittelbar.
Anlagenstillstand: Zwei Raffinerien mit einer kombinierten Kapazität von 100 Millionen Kubikmetern pro Tag wurden vom Netz genommen, um Brände zu kontrollieren und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Internationale Auswirkungen: Infolge der Schäden stellte der Iran den Gasexport in den Irak ein, was dort die ohnehin prekäre Stromversorgung weiter destabilisierte.
Die Reparatur dieser Anlagen wird durch die bestehenden Sanktionen massiv erschwert, da der Zugriff auf spezialisierte Ersatzteile und internationales technisches Know-how eingeschränkt ist. Zwar konnte der Iran nach ähnlichen Angriffen im Juni 2025 die Produktion innerhalb von zwei Wochen teilweise wiederherstellen, doch die aktuelle Intensität der Zerstörung lässt auf längere Ausfallzeiten schließen.
Vergeltungsschläge gegen Ras Laffan
Nur wenige Stunden nach dem Angriff auf South Pars reagierte der Iran mit massiven Raketenangriffen auf die katarische Industrie-Stadt Ras Laffan. Ras Laffan beherbergt die weltweit größten Kapazitäten zur Erdgasverflüssigung und ist damit der kritischste Knotenpunkt für die globale LNG-Logistik.
Bereits am 2. März 2026 wurde die LNG-Produktion in Katar nach ersten Drohnenangriffen vorsorglich eingestellt. Die Angriffe am 18. und 19. März führten jedoch zu physischen Schäden an den Anlagen. QatarEnergy bestätigte, dass insbesondere die Pearl GTL-Anlage (Gas-to-Liquids), ein Gemeinschaftsprojekt mit Shell, "umfangreiche Schäden" erlitt. Am frühen Morgen des 19. März trafen weitere Raketen mehrere Verflüssigungseinheiten, was zu großflächigen Bränden führte.
Die katarischen Behörden ordneten die sofortige Evakuierung aller zivilen Mitarbeiter an, während Notfallteams versuchten, die Brände unter Kontrolle zu bringen. In einer diplomatischen Reaktion wies Katar sämtliche iranischen Militär- und Sicherheitsattachés innerhalb von 24 Stunden aus dem Land.
Technische Analyse der Industrieanlage Ras Laffan
Ras Laffan Industrial City, etwa 80 Kilometer nördlich von Doha gelegen, erstreckt sich über eine Fläche von 295 Quadratkilometern und ist damit etwa ein Drittel so groß wie New York City. Die Anlage umfasst den weltweit größten künstlichen Hafen mit einem Wasserbereich von rund 4.500 Hektar.
Struktur der Produktionskapazitäten
Das Herzstück der Anlage sind die Verflüssigungsanlagen (Trains), die Erdgas durch extreme Kühlung in einen flüssigen Zustand versetzen, um es hocheffizient verschiffen zu können. Vor der Eskalation produzierte Ras Laffan rund 77 Millionen Tonnen LNG pro Jahr (MTPA). Ein massives Ausbauprogramm, das North Field East (NFE) Projekt, sollte die Kapazität bis Ende 2026 auf 110 MTPA erhöhen.
Die Zerstörung dieser Anlagen hat weitreichende Folgen, da es für LNG keine strategischen Reserven gibt, die mit den nationalen Ölreserven vergleichbar wären. Ein Ausfall der katarischen Lieferungen kann daher nicht kurzfristig durch Lagerbestände kompensiert werden.
Das Trump-Ultimatum und die transatlantische Sicherheitspolitik
In einer Eskalationsstufe, die international für Bestürzung sorgte, veröffentlichte US-Präsident Donald Trump am 19. März 2026 ein Ultimatum über seine sozialen Netzwerke. Er drohte mit der vollständigen Vernichtung des iranischen Teils des Gasfeldes, falls Teheran seine Angriffe auf Katar nicht sofort einstellt.
Trump argumentierte, dass der Angriff auf South Pars am 18. März eine eigenständige Aktion Israels gewesen sei, für die die USA keine Verantwortung trügen. Er warnte jedoch, dass die Vereinigten Staaten bei weiteren Angriffen auf katarische Infrastruktur bereit seien, South Pars mit einer "Stärke und Gewalt, die der Iran noch nie gesehen hat", massiv zu sprengen. Diese Drohung ist geopolitisch hochriskant, da sie nicht nur den Iran wirtschaftlich ruinieren würde, sondern auch die Umweltstabilität im Persischen Golf massiv gefährdet.
Innerhalb der USA stößt die Kriegspolitik Trumps auf geteiltes Echo. Während Teile des Kongresses die Angriffe als strategischen Erfolg werten, warnen Analysten vor den unkontrollierbaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der US-Senat stimmte mit 53 zu 47 Stimmen gegen eine Maßnahme, die die Kriegsvollmachten des Präsidenten einschränken sollte, was Trumps Handlungsspielraum heuer weiter vergrößert.
Makroökonomische Schockwellen: Von den Börsen in den Alltag
Die gezielte Zerstörung von Energieinfrastruktur hat im März 2026 zu einer massiven Flucht der Anleger aus riskanten Anlagen und zu einem rasanten Anstieg der Rohstoffpreise geführt.
Entwicklung der Energiepreise
Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent stieg unmittelbar nach den Angriffen auf über 114 USD pro Barrel, nachdem er vor Kriegsbeginn noch unter 73 USD gelegen hatte. Auch die Erdgaspreise in Europa reagierten extrem: Der TTF-Benchmark verzeichnete am 19. März einen Sprung von 24 %.
Diese Preissteigerungen wirken wie eine "makroökonomische Abrissbirne" auf die globalen Währungen, insbesondere in Asien. Die US-Notenbank Federal Reserve ließ den Leitzins heuer bei 3,5 bis 3,75 % unverändert, da die kriegsbedingte Inflation neue Zinssenkungen vorerst unmöglich macht.
Auswirkungen auf die globale Nahrungsmittelkette
Erdgas ist der primäre Rohstoff für die Produktion von Stickstoffdünger. Da Ras Laffan nicht nur Gas exportiert, sondern auch die Basis für regionale petrochemische Komplexe bildet, bedroht der Produktionsstopp die globale Agrarwirtschaft. Indien, Pakistan und Bangladesch, die fast 40 % ihres LNG-Bedarfs aus Katar decken, stehen bereits vor massiven Stromabschaltungen und Fabrikschließungen.
Österreich im Fokus: Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Folgen
Für Österreich ist die Lage heuer besonders kritisch, da das Land nach dem Ende der Transitverträge durch die Ukraine im Jänner 2025 seine Bezugsquellen mühsam diversifiziert hat. Die Abhängigkeit vom Weltmarkt macht die heimische Wirtschaft nun extrem verwundbar gegenüber Krisen im Persischen Golf.
Status der Gasbevorratung
Die E-Control und die OMV betonen heuer, dass die physische Versorgung Österreichs kurzfristig gesichert ist, da die Speicherstände zu Beginn des Winters hoch waren. Mit Stand vom 15. März 2026 liegen die Füllstände jedoch bei nur noch 35,47 % (ca. 35,76 TWh), was deutlich unter dem Vorjahreswert von über 45 % liegt.
Die OMV hat sich heuer zusätzliche Pipeline-Kapazitäten aus Deutschland gesichert, um Gas aus Norwegen oder den dortigen LNG-Terminals zu importieren. Dennoch bleibt die finanzielle Belastung immens, da die Preise am Spotmarkt explodieren. Der Nationalrat hat die gesetzliche Verpflichtung zur Vorhaltung einer strategischen Gasreserve vorerst bis zum 1. April 2026 verlängert, um Haushalte und geschützte Kunden zu puffern.
Belastungen für die heimische Industrie
Besonders die energieintensive Industrie in Österreich schlägt heuer Alarm. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) warnt, dass die explodierenden Energiepreise zu einem existenzbedrohenden Standortfaktor werden.
Mehrkosten in der Steiermark: Allein für die steirische Industrie werden Mehrbelastungen von über 150 Millionen Euro für Gas und Strom heuer prognostiziert.
Investitionsstau: Unternehmen wie die voestalpine benötigen Planungssicherheit für ihre Transformation zu "greentec steel". Die Konzernführung fordert vom Nationalrat eine Verlängerung der Strompreiskompensation bis 2030, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland zu wahren.
Industriestrompreis: Die Bundesregierung hat die Einführung eines Industriestrompreises von maximal 5 Cent pro kWh angekündigt, der jedoch erst ab dem 1. Jänner 2027 in vollem Umfang greifen soll.
Die hohen Gaspreise schlagen sich heuer auch in den Netzentgelten nieder. Da der Gastransit durch Österreich abgenommen hat, steigen die Kosten für die Instandhaltung des Fernleitungsnetzes pro verbrauchter Einheit. Ein durchschnittlicher Haushalt im Burgenland muss heuer mit rund 18 % höheren Netzentgelten rechnen, während in Salzburg ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist.
Langfristige Risiken einer fortgesetzten Destabilisierung
Sollte die Zerstörung der Infrastruktur in South Pars und Ras Laffan fortgesetzt werden, drohen irreversible Schäden am globalen Energiesystem. Experten warnen vor drei zentralen Risiken:
1. Langwierige Instandsetzungsphasen
Die Reparatur von Upstream-Anlagen ist ungleich komplexer als das Flicken einer Pipeline. Erfahrungen aus dem Irak nach 2003 zeigen, dass es trotz massiver Investitionen von über 2 Milliarden USD mehr als zwei Jahre dauerte, bis die Produktion wieder das Vorkriegsniveau erreichte. Bei LNG-Anlagen wie in Ras Laffan könnte ein Totalausfall wichtiger Verflüssigungskomponenten sogar Jahrzehnte der Erholung erfordern.
2. Geologische Schäden am Reservoir
Ein plötzlicher Produktionsstopp oder die Zerstörung von Bohrlochköpfen kann in einem Feld der Größe von South Pars zu einem unkontrollierten Druckabfall führen. Dies würde die langfristige Ausbeute des Reservoirs massiv verringern und die Migration von Gasressourcen in Richtung des katarischen North Dome dauerhaft verändern.
3. Ökologische Katastrophen
Die Sprengung von Gasanlagen führt zur Freisetzung massiver Mengen an Methan, einem Treibhausgas, das weitaus schädlicher ist als CO2. Zudem drohen durch die Zerstörung von Kondensatanlagen im Persischen Golf großflächige Verschmutzungen der Meeresumwelt, was die Wasserentsalzungsanlagen der Golfstaaten gefährden würde.
Schlussfolgerungen für den österreichischen Standort
Die Eskalation rund um South Pars und Ras Laffan im März 2026 verdeutlicht die Zerbrechlichkeit der globalen Lieferketten. Österreich muss heuer reagieren, um eine Deindustrialisierung zu verhindern.
Beschleunigter Ausbau Erneuerbarer: Der Öl- und Gaspreisschock gibt Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen heuer einen neuen Schub.
Strategische Diversifizierung: Die OMV muss ihre Verträge mit den USA und Norwegen weiter ausbauen, um den möglichen Totalausfall Katars abzufedern.
Soziale Abfederung: Der "Österreichtarif" des Verbunds und die Senkung der Umsatzsteuer auf einen ausgewählten Warenkorb ab Juli 2026 sind notwendige Schritte, um die Kaufkraft der Bevölkerung trotz der Energieinflation zu stützen.
South Pars und Ras Laffan sind nicht mehr nur Symbole für Energieüberfluss, sondern zum Epizentrum eines globalen Wirtschaftskonflikts geworden. Die aktuelle Lage im März 2026 ist durch eine beispiellose Volatilität gekennzeichnet, deren Ausgang die ökonomische Landkarte für das nächste Jahrzehnt neu zeichnen wird.