South Pars und Ras Laffan: Energieversorgung am Abgrund

Das South-Pars-Gasfeld, das im katarischen Hoheitsgebiet als North Dome bezeichnet wird, stellt das größte konventionelle Erdgasvorkommen der Welt dar und fungiert als zentrales Nervensystem der globalen Energieversorgung. Mit einer Gesamtfläche von etwa 9.700 Quadratkilometern erstreckt sich das Reservoir über die maritime Grenze zwischen dem Iran und Katar im Persischen Golf. Während die geologische Struktur eine Einheit bildet, klaffen die technologische Erschließung und die wirtschaftliche Nutzung zwischen den beiden Anrainerstaaten weit auseinander.

Das Reservoir befindet sich in einer Tiefe von etwa 3.000 Metern unter dem Meeresboden bei einer durchschnittlichen Wassertiefe von 65 Metern. Geologisch ist das Feld in die Kangan-Formation der Trias und die Upper-Dalan-Formation des Perms unterteilt, die wiederum in vier unabhängige Reservoirschichten (K1, K2, K3 und K4) gegliedert sind. Die Schichten K2 und K4 bestehen primär aus Kalkstein und Dolomit und bilden die wesentlichen Gasreservoirs, während K1 und K3 überwiegend aus Dolomit und Anhydrit zusammengesetzt sind.