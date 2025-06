Angriff auf US-Basen - Gegenschlag des Irans im Irak und Qatar

Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen US-Militärstützpunkte in Katar und dem Irak angegriffen. Die Operation mit dem Namen "Verheißung des Sieges" habe begonnen, hieß es in einer Erklärung der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim.

„Wir werden - so Gott will - mit aller Kraft die Bestrafung Netanyahus bis zu dessen Ruin fortsetzen. Auch auf diesen amerikanischen Fehler werden wir entschlossen und im Verhältnis zur Aggression handeln", so der Iranische Generalstabschef Abdolrahim Mousavi.

Weitere Informationen folgen...