In der Welt der Diktatoren

Die Wagner-Truppen unter Jewgeni Prigoschin waren so ein Zielkonflikt?

Putin hat sich in dem Fall ein Monster geschaffen, was in die falsche Richtung marschiert ist. Im Nachhinein mag man sagen, das hätte auf keinen Fall funktionieren können. Aber so ist es nicht. Hätten einige wenige Generäle den Eindruck gehabt, die Wagner-Truppen sind vielleicht in der stärkeren Position, dann wäre Putin gefallen. Wenn man die entscheidenden Leute verliert, kann es schnell gehen.

Wie lange wird Putin noch der Weltpolitik erhalten bleiben?

Die Glaskugel habe ich nicht. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass er stirbt oder eine ernsthafte Krankheit bekommt. Diktatoren versuchen, etwaige Krankheiten, solange es geht, irgendwie geheim zu halten. Weil sie Angst haben, dass die Eliten um sie herum ihre Loyalität umdenken. Wir wissen aber auch, dass Diktatoren oft ihre Macht verlieren, wenn sie Kriege verlieren. Das wäre ein mögliches Szenario gewesen. Der kollektive Westen hätten das beeinflussen können. Das führt aber auch in vielen westlichen Hauptstädten zu der Sorge, was passieren könnte, wenn man Putin zu stark unter Druck setzt. Wäre er bereit, ein höheres Risiko einzugehen, wenn er denkt, er steht mit dem Rücken zur Wand?

Was hat es mit der 3,5-Prozent-Regel auf sich?

Diktatoren geraten ins Wanken, wenn etwa 3,5 Prozent der Bevölkerung gegen sie mobilisiert werden. Falls diese Mobilisierung möglich ist, kann friedlicher Widerstand extrem effektiv sein.

Warum?

Wenn die Leute auf der Straße sind, muss der Diktator reagieren. Das heißt, er benutzt Gewalt. Sind am nächsten Tag noch mehr Leute auf der Straße, sind vielleicht Knüppel nicht mehr genug. Wenn man aber den Schießbefehl gibt, heißt es nicht automatisch, dass auch geschossen wird. Zum Beispiel weil die sogenannten Palasteliten sich weigern, die nächsten Schritte zu gehen – wie 1989 in Leipzig. In Leipzig wussten die lokalen Offiziellen, dass zu viele Leute auf der Straße sind. Sie standen vor der Wahl, die Leute ziehen zu lassen oder einen Schießbefehl zu geben. Niemand wollte für diesen Massenmord verantwortlich sein und deshalb hat man die Leute ziehen lassen.

Am Platz des himmlischen Friedens hat man reingehalten …

Ja, aber auch da hatte das chinesische Militär Probleme damit, dass sich Soldaten geweigert haben, diese Befehle auszuführen. Aber es waren nicht genug. Das Regime in der DDR hat ja mit einer chinesischen Lösung gedroht, in der Hoffnung, dass die Leute dann nicht auf die Straße gehen. Wenn man – und ich will jetzt nicht zu viele Ideen geben – als Diktator die Wahrscheinlichkeit erhöhen möchte, dass die Sicherheitskräfte schießen, müssen Milizen, die aus dem Umfeld der Menschen kommen, ganz nach hinten gestellt werden. Die Truppen, die diese Niederschlagung in Peking gemacht haben, kamen größtenteils nicht aus Peking.

Ich bin Leipzigerin, ich bin auf der Straße gestanden. War ich bei einem Glücksfall der Geschichte dabei?

Das Regime wäre wahrscheinlich so oder so gestorben, aber mit weitaus höherer Opferzahl. Der große Glücksfall ist, wie die Revolution vonstattengegangen ist. Es war extrem knapp. Respekt für diesen Mut.