Signa-Pleite: Wie René Benko seinen wichtigsten Berater ausspionieren ließ

Israelischer Ex-Geheimagent

Doch Benko traut seinem langjährigen Vertrauten Berninghaus nicht mehr über den Weg. Er, der laut Aussage ehemaliger Weggefährten noch meinte, er könne notfalls sogar über Wasser gehen, hat ganz offensichtlich jegliche Bodenhaftung verloren. Also lässt Benkos Signa einen international gefragten Spezialisten für nachrichtendienstliche Aktivitäten beauftragen: Moshe Buller, einen ehemals leitenden Mitarbeiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, der sich schon vor Jahren mit einer Gruppe ehemaliger Geheimdienstler in die Selbstständigkeit verabschiedet hat. Die Firma trägt den vermeintlich offiziellen Namen „International Intelligence Agency (IIA)“. Das Logo der Firma, ein Stern, ist wohl angelehnt an US-amerikanische Ermittlungsbehörden. Die international operierende IIA verfügt über Niederlassungen in Israel, Hong Kong und den Vereinten Arabischen Emiraten. Und nicht nur dort: Das US-Büro der IIA hat seinen Sitz ausgerechnet im Chrysler Building in New York. Just dem Turm, mit dem Benko den New Yorker Immobilienmarkt aufmischen wollte und den er 2019 gemeinsam mit einem Partner erwarb.

Buller ist ein umtriebiger Vertreter eines ansonsten klandestinen Gewerbes. Er tritt mitunter auf Fachkonferenzen wie dem World Police Summit auf. Auch nach Wien hat er scheinbar beste Verbindungen. So taucht sein Name auf der Website der Organisation „World Economic Council“ (WEC) mit einer Anschrift im ersten Wiener Bezirk auf. Buller wird dort als „Ambassador“ bezeichnet, als Vertreter für Israel.