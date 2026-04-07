Aus Signa-Pleite: Hamburger Alsterhaus soll Besitz wieder wechseln

Das Luxuskaufhaus Alsterhaus in der norddeutschen Metropole Hamburg wechselt voraussichtlich den Besitz. Das Family-Office der Schoeller Group werde mit einer großen deutschen Pensionskassa die Immobilie aus der Signa-Insolvenz übernehmen, teilte die Schoeller Group mit.

Das Alsterhaus gehörte der Signa-Gruppe von René Benko. Steigende Zinsen und Baukosten sowie risikoreiche Zukäufe wie die der deutschen Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof ließen die Signa pleitegehen.