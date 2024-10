Chongqing war einst ein unscheinbares Handelszentrum, doch in den letzten Jahrzehnten hat sich die Stadt in eine Boomtown verwandelt. Mit ihrem Status als direkt verwaltete Stadt untersteht sie direkt der Zentralregierung und genießt somit denselben politischen Rang wie Peking und Shanghai. Die industrielle Entwicklung in Chongqing ist beeindruckend: Von der Automobilproduktion bis zur Elektronikindustrie spielt die Stadt eine führende Rolle.

Urbaner Gigant mit atemberaubender Skyline

Inmitten der imposanten Landschaft des Yangtze-Flusses erhebt sich eine der atemberaubendsten Skylines Chinas. Die engen Straßen, steilen Hügel und die schwindelerregende Höhe vieler Gebäude verleihen Chongqing ein einzigartiges Stadtbild, das manchmal an Städte wie San Francisco erinnert – nur, dass hier Wolkenkratzer dominieren.

Doch Chongqing ist nicht nur ein technologisches Zentrum. Die Stadt ist bekannt für ihre einzigartige Küche, insbesondere für das berühmte "Hot Pot"-Gericht, das landesweit beliebt ist. Diese feurige Speise spiegelt die charakteristische Würze und Intensität des Lebens in der Stadt wider.