Nathalie Benko hat Geldwäscheverdacht ausgelöst

Unabhängig davon ist im Umfeld der Signa-Gruppe die Liste der Beschuldigten um einen Namen länger: Der in der Schweiz lebende Deutsche Ernst Dieter Berninghaus hat früher Benko im Bereich der Signa-Handelssparte beraten. Der frühere Migros-Manager hat – so der Vorwurf der Ermittler – von der Signa Holding ein nicht vertretbares Darlehen über 16,9 Millionen Euro erhalten haben, die in das Privathaus des früheren Migros-Managers geflossen sein sollen.

Laut Berninghaus handelte es sich jedoch um eine „vorgezogene Auszahlung aus einer Aktionärsvereinbarung mit der Familie Benko Privatstiftung“. Man sei mit den Behörden in Kontakt und überzeugt, den Sachverhalt rasch aufklären und den Vorwurf vollständig entkräften zu können, zitierte Der Standard den Sprecher von Berninghaus. Es soll aber auch Aufzeichnungen von zumindest Teilen eines hitzigen Gesprächs zwischen Berninghaus und Benko geben, in dem es über die Zahlung an Berninghaus gegangen sein soll.