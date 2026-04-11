Ryanair warnt vor Sommer-Flugstornos wegen teuren Kerosins

"Zum jetzigen Zeitpunkt können wir auch Flugstornierungen noch nicht ausschließen", sagte Pouchain Meyer. Auch kurzfristige Preiserhöhungen könnten notwendig werden.

In Italien gebe es aktuell bereits an einigen touristischen Flughäfen Kerosin-Mangel. "Wir müssen die Situation weiter genau beobachten", sagte der Ryanair-Manager. Tickets sollten deshalb besser frühzeitig gekauft werden, "bevor das im Juni oder Juli richtig durchschlägt".

Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelöst, noch stärker als beim Rohöl. Auf allen Kontinenten haben zahlreiche Fluggesellschaften ihre Tarife erhöht und Flüge aus Sicherheits- oder Rentabilitätsgründen ausgesetzt.

Am Freitag hatte bereits der europäische Dachverband für Flughafenbetreiber (ACI Europa) vor dem Risiko einer "systemischen Kerosinknappheit" gewarnt, sollte der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz nicht binnen drei Wochen "in stabiler und nennenswerter Weise" wieder aufgenommen werden. In einem Brief an die EU-Kommission forderte der Verband, dem in Österreich die sechs Verkehrsflughäfen angehören, die "dringende Überwachung der Verfügbarkeit und der Versorgung" in den kommenden sechs Monaten.