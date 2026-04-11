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Tesla-Fahrassistenz in den Niederlanden zugelassen

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Prototyp des Tesla Cybercab, das laut Plan völlig autonom fahren soll
©Afp, APA, FREDERIC J. BROWN
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Der US-Elektrobauer Tesla hat in den Niederlanden die erste Zulassung für seine Fahrassistenzsoftware in Europa erhalten. Die Kraftfahrzeugbehörde des Landes habe den Einsatz des Systems genehmigt, das unter menschlicher Aufsicht die meisten Fahraufgaben auf Autobahnen und im Stadtverkehr übernehme, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In den USA ist die sogenannte "Full Self-Driving"-Software für Autonomes Fahren bereits verfügbar.

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Die Entscheidung könnte den Weg für die Zulassung durch andere europäische Behörden ebnen. Die niederländische Kraftfahrzeugbehörde RDW erklärte, das Assistenzsystem könne die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen, falls es richtig eingesetzt werde.

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