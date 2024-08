Gekommen, um zu bleiben?

Der Wiener Markt ist für Low-Cost-Carrier durchaus attraktiv: Unser Einzugsgebiet umfasst rund 24 Millionen Menschen, von denen viele über den Flughafen Wien zu Feriendestinationen oder Städtezielen reisen. Gleichzeitig ist Wien als Tourismusdestination international sehr gut etabliert. In beide Richtungen bieten Low-Cost-Airlines sehr gute und günstige Reisemöglichkeiten.

Ryanair plant einen massiven Ausbau des Streckennetzes und will bis 2026 jährlich mehr als 200 Millionen Passagiere befördern. Was hätte der Flughafen Wien gerne noch von diesem Kuchen?

Der Flughafen Wien hat sich nach der Pandemie sehr schnell wieder erholt, wir erwarten insgesamt heuer rund 30 Millionen Passagiere, vielleicht auch etwas mehr. Damit liegen wir bereits sehr nahe am Niveau des Rekordjahres 2019. Ryanair hat seit dieser Zeit stark zugelegt und stabil 18, 19 Flugzeuge in Wien. Wir werden uns nicht dagegen wehren, wenn das ausgebaut wird, aber ich erwarte mir kein extremes Wachstum. Für uns ist wichtig, dass alle Airline-Kunden in Wien Geld verdienen – und vergangenes Jahr war sowohl für die Austrian als auch für die Ryanair ein gutes Jahr in Wien.

Wie sehr macht Ryanair Druck auf den Flughafen Wien?

Wir haben über die Jahre eine exzellente operative Zusammenarbeit mit Ryanair, auch wenn wir sehr oft hören, dass wir einer der teuersten Flughäfen in ihrem Netzwerk sind. Das gehört dazu, auch wir sind als börsennotiertes Unternehmen gewinnorientiert und würden unser Geschäft wohl schlecht betreiben, wenn wir zu günstig wären. Im Rahmen ihrer Strategie, Kosten und Ertrag möglichst zu optimieren, ist Ryanair extrem innovativ. Viele der heutigen Services, vor allem im digitalen Bereich, hat der Low-Cost-Sektor, allen voran Ryanair, hervorgebracht. Ryanair pusht auch uns und zwingt uns, besser zu werden.

Das heißt in der Praxis?

Der Turnaround eines Flugzeugs, also die Prozesse von der Ankunft bis zum nachfolgenden Start eines Flugzeugs inklusive Aussteigen der Passagiere, Gepäcksentladung, Reinigung, neuerlichen Beladens und Boarding der Passagiere dauert in Wien etwa 40 bis 45 Minuten, und das ist schon recht schnell. Ryanair will, dass das nur 25 Minuten dauert. Eine Kritik dabei war, dass der erste Passagier zu spät aussteigt. Also haben wir das Prozedere „Left First“ entwickelt, das Ryanair in der Zwischenzeit in ihrem ganzen Airline-Netzwerk vorgibt. Dabei wird die linke vordere Tür als Erstes geöffnet, mit allen damit verbundenen Abläufen am Boden wie dem Andocken der Passagiertreppe. Bei Austrian ist wiederum am wichtigsten, dass das Gepäck als Erstes ausgeladen wird, weil viele Transferpassagiere an Bord sind, die binnen 25 bis 30 Minuten von einem AUA-Flieger in den nächsten umsteigen. Das heißt, auch das Gepäck muss in dieser Zeit umgeladen werden. Allein durch dieses „Left First“-Prinzip haben wir zwei Minuten eingespart. Zwei Minuten sind bei 25 Minuten viel, die würde man auch nicht mehr aufholen. Denn wenn der erste Passagier zwei Minuten später aussteigt, kann der neue Passagier erst zwei Minuten später einsteigen. Und das spürt man beim Abflug und bei der späteren Rotation.

O’Leary kritisiert, dass er für Leistungen zahlen muss, die er ja gar nicht braucht. Berechtigt?

Ryanair hat auch ihre Strategie angepasst. Vor zehn, 20 Jahren wären sie auf einem Flughafen wie Wien nicht gelandet. Inzwischen sehen sie, wenn sie weiterwachsen wollen, brauchen sie die großen Einzugsgebiete. Ich würde mir Sorgen machen, wenn sich Ryanair nicht über unsere Tarife beklagt, weil dann wären wir wohl zu günstig. Letztendlich ist die Ryanair die größte Airline in Europa, hat eine klare Strategie und setzt diese Strategie recht erfolgreich um. Egal, ob man das mag oder nicht, ob man das Produkt mag oder nicht, das muss man anerkennen.

Das Schmuddelimage ist weg, oder?

Vor allem für kleinere Flughäfen ist der Low-Cost-Sektor mit Airlines wie Ryanair oder Wizzair wichtig, wenn sie wachsen wollen.