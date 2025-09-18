News Logo
ABO

Russische Öl- und Gaseinnahmen brechen ein

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Russlands staatliche Öl- und Gaseinnahmen werden laut Prognosen im September um knapp ein Viertel einbrechen. Sie dürften um rund 23 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen und nur mehr gut 6 Mrd. Euro betragen. Das berichtete Reuters unter Berufung auf eigene Berechnungen der Nachrichtenagentur vom Donnerstag. Grundlage dafür seien Daten zur Öl- und Gasförderung, der Raffinierung sowie den Lieferungen auf dem heimischen und den internationalen Märkten.

von

Demnach dürften sich die Einnahmen nur noch auf 592 Mrd. Rubel (6 Mrd. Euro) summieren. In den ersten neun Monaten des Jahres dürften die Einnahmen um 20,5 Prozent auf 6,62 Billionen Rubel sinken. Grund dafür sind niedrigere Preise und ein stärkerer Rubel.

Der prognostizierte Rückgang trifft Moskaus größte Einnahmequelle zu einer Zeit, in der Präsident Wladimir Putin und seine Wirtschaftsexperten den Haushalt für 2026 vorbereiten. Zugleich finanziert die Regierung die höchsten Militärausgaben seit dem Kalten Krieg. Die Öl- und Gaseinnahmen machen bis zu einem Viertel des russischen Haushalts aus. Sie sind die wichtigste Geldquelle für den Krieg in der Ukraine, der sich im vierten Jahr befindet.

Der Kreml ließ zugleich Medienberichte unkommentiert, denen zufolge die Regierung im Haushaltsentwurf 2026 über eine mögliche Erhöhung der Mehrwertsteuer diskutiert. Damit solle die Haushaltslücke geschlossen und gleichzeitig Reserven erhalten werden. Regierungsnahe Quellen berichteten Reuters, dass eine Erhöhung des Steuersatzes von 20 auf 22 Prozent diskutiert werde. Eine endgültige Entscheidung sei aber nicht gefallen. Präsident Putin forderte die Regierung in diesem Monat auf, die Produktivität zu erhöhen, nicht die Steuern.

Auf die Medienberichte über eine mögliche Mehrwertsteuererhöhung angesprochen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass der Haushaltsentwurf von der Regierung ausgearbeitet werde. Alle Fragen zu diesem Verfahren seien an die Regierung und nicht an den Kreml zu richten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Intel bekommt Unterstützung von Nvidia
Wirtschaft
Nvidia steigt mit Milliarden bei Intel ein
Eingang zum Al-Alam-Palast in Muskat, der Hauptstadt des Oman
Reisen & Freizeit
Partnerschaft: TUI will künftig Geschäfte im Oman machen
EU hätte in den Verhandlungen stärker auftreten können
Wirtschaft
USA von EU-Importen überraschend stark abhängig
Flughafen spricht von "unvorhersehbaren Lieferengpässen"
Reisen & Freizeit
Kerosin-Mangel am Airport Hamburg - Flugausfälle drohen
Fed-Chef Jerome Powell kürzlich in Washington
Wirtschaft
Fed senkt Zinsspanne um Viertelpunkt auf 4 bis 4,25 Prozent
Die App bietet Sportfans einen Zugriff auf Echtzeit-Sportergebnisse
Technik
Apple startet Sports-App auch in Österreich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER